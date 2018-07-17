Лукашенко: В поставку «санкционки» в РФ вовлечены крупные фирмы и дельцы с «тяжелыми погонами» 21 17.07.2018, 13:28

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В Беларуси будет очередное громкое дело?

Лукашенко 17 июля на встрече с председателем Государственного таможенного комитета Юрием Сенько затронул тему противодействия ввозу санкционной продукции на территорию России, передает БелТА.

«Головная боль для нас. Делаем бешеную работу в интересах России. А как тут таможенники говорят и другие, там же идет драчка постоянно, — кто-то заказывает какие-то материалы (в СМИ. — ред.). Они начинают нам предъявлять претензии. Вместо благодарности начинают порой кивать на нас, что мы тут плохо работаем с санкционными товарами», — отметил белорусский лидер.

«Решен ли этот вопрос? И если это не так, нам надо смелее об этом говорить. Потому что, по информации спецслужб, заправляют всеми негативными процессами, связанными с «санкционкой» и другими вопросами, фирмы и компании Российской Федерации, порой крупные, за которыми стоят крупные дельцы с тяжелыми погонами. Это тоже надо говорить, не стесняться. Не таможенникам российским говорить, а информировать правительство и президента Российской Федерации, чтобы они там разбирались со своими. Я Путину часто об этом говорю. Но факты надо излагать», — подчеркнул диктатор.

Юрий Сенько привел один из недавних примеров. «Вчера на могилевском направлении были задержаны два грузовика, которые следовали из Беларуси в Россию с грузом так называемой санкционной продукции по поддельным документам. Сопровождал эти два грузовика гражданин России, который значился в межгосударственном розыске. Мы совместно с милицией отработали этот вопрос. Гражданин задержан», — рассказал он.

«Подделывают документы, сами везут, а потом нам предъявляют претензии», — отметил в связи с этим Лукашенко.

По информации ГТК, с момента введения российской стороной специальных экономических мер в отношении отдельных стран и категорий товаров таможенными органами Беларуси проведено более 4,7 тыс. специальных мероприятий, трудозатраты на которые составили более 108 тыс. человеко-часов.

Выявлено 2,2 тыс. административных правонарушений, возбуждено 30 уголовных дел по фактам незаконного перемещения 25 тыс. т товаров санкционной группы.