Я - огромная заноза для Путина 2 Уильям Браудер

17.07.2018, 13:41

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Уильям Браудер

Фото: AFP

Самая большая ошибка главы Кремля - достать меня через Трампа.

Я не смотрел пресс-конференцию Дональда Трампа и Владимира Путина по итогам встречи в Хельсинки. Но, когда мой телефон начал разрываться от входящих сообщений, стало очевидно, что что-то произошло. Не составило труда найти то, что Путин упомянул меня по имени, причем журналисты не задавали ему прямых вопросов. Путин сам заговорил обо мне.

Путин предложил разрешить американским следователям допросить 12 российских агентов ГРУ, которых обвиняет Специальный прокурор Роберт Мюллер, в обмен на то, чтобы позволить российским органам получить прямой доступ ко мне и моим коллегам. Это не пустые слова – это угроза. Последние десять лет путинский режим, за которым тянется шлейф мертвецов, охотится за мной, мечтая видеть меня лучше мертвым, чем живым. Удивительно, что Трамп, стоявший рядом, кивнул и даже сказал, что считает это «интересным предложением».

Я — огромная заноза для Путина, потому что являюсь тем, кто инициировал принятие закона Магнитского в Соединенных Штатах в 2012 году. Это закон позволяет правительству США замораживать активы и аннулировать въездные визы тем, кто попирает права человека. Часть из них причастна к смерти Сергея Магнитского, моего юриста, который был убит в московской тюрьме за то, что раскрыл масштабную коррупционную схему хищения 230 миллионов долларов из бюджета страны российскими чиновниками. Часть украденных средств мы нашли на счетах друзей Путина. По сути, Путин является выгодополучателем преступных доходов. Закон Магнитского пугает его, так как угрожает его финансовому состоянию, спрятанному в офшорах, и которое, вероятно, является одним из крупнейших нашего времени.

Саммит в Хельсинки стал не первым, когда мое имя упоминалось на пресс-конференциях Путина. Так в 2006 году в общении с прессой по результатам встречи «Большой восьмерки» в Санкт-Петербурге молодая журналистка «Moscow Times» спросила, почему мне отказали во въездной визе в Россию и объявили «угрозой национальной безопасности» без объяснения причин. Она отметила, что я являлся крупнейшим иностранным инвестором на российском фондовом рынке, а также и то, что премьер-министр Великобритании накануне саммита интересовался у Путина произошедшим со мной.

Путин нахмурился и произнес: «Честно говоря, я не знаю, почему этому человеку было отказано во въезде в Россию. Могу себе представить, что этот человек нарушал законы нашей страны, и если другие будут нарушать, мы и другим откажем»

«Этот человек» — Путин почти никогда не произносит имена своих врагов — кроме моего, которое он часто упоминает в последнее время при любой возможности. Похоже, он серьезно обеспокоен.

В 2012 году Путин поставил основным внешнеполитическим приоритетом для России отмену Закона Магнитского. Но ни одно из его усилий в этом направлении не сработало. Закон Магнитского не только не был отменен, он был принят еще в шести странах, включая Великобританию, Канаду, страны Балтии и Гибралтар. На подходе еще восемь: Швеция, Франция, Германия, Нидерланды, Дания, Австралия, Южная Африка и Украина. Закон Магнитского идет семимильными шагами, и страны, в которых он принят, включают друзей Путина в свои санкционные списки, которые, я думаю, скоро попадут в такие же черные списки и других стран.

Кроме того, Глобальная Кампания справедливости для Сергея Магнитского ведет свое расследование по поиску похищенных 230 миллионов долларов – схему хищения которых раскрыл Сергей Магнитский, за что и был убит.

В настоящее время правоохранительные структуры по всему миру ведут целый ряд расследований, которые выявляют всех тех, кто получил выгоду от этого преступления. Это привело к тому, что десятки миллионов долларов уже заморожены в различных странах. Также в ходе этих расследований выявляются выгодоприобретатели иных преступных денежных потоков. Поэтому эти люди готовы пойти на убийство, чтобы обезопасить свои деньги.

Последнее заявление Путина о том, что я перевел 400 миллионов долларов Хиллари Клинтон, настолько смехотворно и лживо, что его трудно назвать адекватным. Я никогда не переводил денег Хиллари Клинтон или иному политику. Это заявление из той же категории других нелепых обвинений российского правительства в отношении меня: они обвиняли меня в серии убийств; они обвиняли меня в том, что я агент ЦРУ / МИ-6, решивший уничтожить российское правительство; они обвиняли меня в хищении 4,8 миллиардов долларов США из транша МВФ России в 1990-х годах. Похоже, это агония.

Самая большая ошибка, которую Путин сделал в своем заявлении, предложив поменять меня на 12 российских агентов ГРУ, заключается в том, что он обратился не по адресу. Хотя я и родился в США, я уехал из этой страны 29 лет назад и являюсь поданным Её Величества. Если Путин так желает заполучить меня, то ему нужно обращаться к Терезе Мэй. Но у нее может быть несколько встречных предложений в отношении недавнего отравления граждан Великобритании боевым отравляющим веществом Новичок российскими спецслужбами в городке Солсбери (Англия).

Уильям Браудер, Time, (перевод - «Эхо Москвы»)