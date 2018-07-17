Специалисты назвали 13 полезных продуктов, помогающих похудеть 2 17.07.2018, 14:03

1,003

В данных продуктах содержится большое количество витаминов и минералов.

На первом месте в списке диетолога стоит миндаль, бразильский орех, а также проросшая пшеница, пишет сайт orthodox.od.ua.

В данных продуктах содержится большое количество витаминов и минералов.

Специалисты-диетологи решили составить перечень продуктов, не только богатых полезными веществами, а также которые помогают человеку похудеть.

Отметим, данный рейтинг состоит всего из 13 наименований. Первыми в списке стоит миндаль, бразильский орех и проросшая пшеница. Помимо перечисленных веществ, в данных продуктах так же имеется и железо, магний, клетчатка и кальций. Также в рейтинг попали: чечевица, каши из овсянки, авокадо, картофель и брокколи. Помимо этого, в списке есть рыба, богатая жирами, курица – источник белка, а в яйцах есть лейцин, который помогает мышцам расти.

Специалисты дали совет, что худеющим людям стоит употреблять чернику, так как в ней много растительных полифенолов, уменьшающих рост жировых клеток.