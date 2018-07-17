Павел Северинец: Перемены в Польше начались с независимых профсоюзов 17.07.2018, 14:10

Павел Северинец

Власти испугались профсоюза РЭП, ставшего мощной силой.

Об этом сайту Charter97.org заявил сопредседатель оргкомитета по созданию партии Белорусская христианская демократия Павел Северинец, комментируя информацию о том, что суд по «делу профсоюзов» начнется уже 30 июля:

- Во-первых, нужно понимать почему появилось это «криминальное дело» против лидеров независимого профсоюза РЭП Геннадия Федынича и Игоря Комлика. После Маршей рассерженных белорусов против декрета о «тунеядцах» стало понятно, что независимые профсоюзы в Беларуси превратились в мощную силу. Тогда профсоюзные активисты собрали десятки тысяч подписей против дикого декрета и стали ведущей силой народных выступлений.

Спустя несколько месяцев после волны акций по всей стране и было сфабриковано «дело профсоюзов». Оно очень похоже на дело председателя правозащитного центра «Весна» Алеся Беляцкого, которое уже во всем мире знают, как пример демонстративных репрессий против белорусов.

Были придуманы какие-то якобы невыплаченные семь лет назад налоги, то есть власти попытались из защитников народа сделать злостных «неплательщиков налогов». Очевидно, что «дело профсоюзов» - очередной факт беззакония со стороны сегодняшнего режима в отношении честных белорусов.

Поддержать этих достойных людей - Геннадия Федынича и Игоря Комлика можно проявив солидарность и придя 30 июля на суд. Пусть власти видят, что людей, которые поддерживают независимые профсоюзы очень много.

В свое время перемены в Польше начинались именно с независимых профсоюзов.