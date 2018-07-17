В Санкт-Петербурге у метро Выборгская прогремел мощный взрыв 17.07.2018, 14:14

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Фото: vk.com/spb_today

(обновляется) Ударная волна распространилась на километр.

В Санкт-Петербурге, на улице Литовской, возле дома номер 11 (станция метро Выборгская) раздался взрыв. Ударная волна от него распространилась вокруг на километр, сообщают пользователи соцсетей.

Источником взрыва оказался газовый баллон с пропаном. Инцидент произошел в рабочем цеху.

Облако дыма поднялось от места взрыва и вскоре пропало. На место происшествия прибыли экстренные службы города. Информация об этом появилась в социальных сетях.

По словам местных жителей, здания сотряслись от взрывной волны в радиусе километра, над местом происшествия поднялся дым, пишет fedpress.ru.

Многие свидетели отмечают, что взрыв был мощный. Звук от него был слышен даже из других районов.

Сейчас не понятно, что иммено взорвалось. Но по одной из версий, взорвался баллон с пропаном на ЗАО «Электродный завод» на улице Литовская.

Официальной информации о причине взрыва и пострадавших пока не поступало. Издание «Мэш» сообщает, что по предварительным данным в результате инцидента погиб один рабочий, еще одного ищут спасательные службы.

«Два человека погибли в Петербурге при разгерметизации газового баллона» —сообщила в Twitter вице-губернатор города Анна Митянина.

«В 12.39 мск поступила заявка. Прибывшие на место спасатели установили, что в результате нарушения технического процесса произошла разгерметизация 10-литрового пропанового баллона», - сказали tass.ru в МЧС.

По данным пресс-службы ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области, ЧП произошло на территории бывшего трамвайного парка, где расположена наполнительная станция баллонов техническими газами ООО "Автоген". В результате инцидента, по предварительной информации, два человека погибли.