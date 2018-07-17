закрыть
17 июля 2018, вторник, 14:51
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Роналду: «Ювентус» – единственный клуб, ради которого я был готов покинуть «Реал»

  • 17.07.2018, 14:48
Криштиану Роналду
Фото: Stefano Guidi/LightRocket/Getty Images

Знаменитый футболист рассказал о мотивации перейти в итальянский клуб.

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду рассказал sport.sky.it (перевод — tribuna.com) о том, что мотивировало его перейти в итальянский клуб.

«Я помню этот гол, который я забил в ворота своего будущего клуба (гол через себя в 1/4 финала Лиги чемпионов «Ювентус» – «Реал» (0:3) – прим.). Я был очень счастлив, но не только потому, что забил гол.

Меня поразило, что болельщики «Юве» начали аплодировать мне, я не ожидал этого. Мне всегда нравился туринский клуб, но после этой ситуации он стал нравиться мне еще больше.

«Ювентус» – великий клуб, они предоставили мне отличную возможность. Конечно, я перешел сюда не только из-за того гола, но он определенно помог.

Я сказал своему агенту, что единственный клуб, ради которого я готов покинуть «Реал», – «Ювентус», – сказал Роналду.


популярное за неделю

Мнение

Карета превращается в тыкву
Карета превращается в тыкву Алесь Чайчиц, «Радыё Свабода»
Пятачок на «Динамо»
Пятачок на «Динамо» Андрей Санников
«Славянский позор»
«Славянский позор» Дмитрий Растаев
Удар по имиджу властей
Удар по имиджу властей Валерий Карбалевич