Показаны 10 самых необычных отелей в мире 17.07.2018, 14:55

Отдых в таких местах будет особенным.

Издание inbus.ua показало самые необычные отели в мире.

1. Дом-пузырь. Ирландия

В ирландском лесу на берегу озера, в поместье Finn Lough, можно остановиться в настоящем полностью прозрачном пузыре! Изнутри каждого из семи домов-пузырей можно увидеть все вокруг на 180 градусов. Вы точно не пожалеете о проведенном здесь уикенде, ведь днем можно насладиться здесь лесными красотами, а ночью понаблюдать за звездным небом. Гостям предлагают размещение в номерах классов комфорт и люкс. Необычные комнаты обставлены дизайнерской мебелью, а в некоторых есть даже ванная и кофе-машина. Единственное, что стоит уточнить у владельцев отеля, это насколько прочные стены у пузыря и как много диких животных встречаются в этих краях, иначе отдых точно станет незабываемым!

2. Отель Utter Inn. Швеция

Этот отель находится в Вестеросе, он состоит всего лишь из 1 комнаты, да и та опущена на 3 метра в озеро Мёларен. Из окон номера открывается вид на подводный мир озера, но проживать здесь долгое время смогут далеко не все. Если вы хотите отдохнуть и убежать от суеты большого города, то Utter Inn – к вашим услугам, в номере царит полная тишина и никто не сможет вас побеспокоить, ведь обитатели глубин не издают никаких звуков. Спокойствие, только спокойствие!

3. Icehotel. Швеция

Ледяной отель расположен за 200 км за полярным кругом. Этому арт-проекту из снега и льда уже больше 25 лет. Раньше каждую зиму помещения отеля отстраивали по-новому и номера всегда были разной планировки, формы и концепции. Это связано с тем, что в сезон потепления гостиница таяла. Но, с недавних пор, создатели отеля запустили проект Icehotel 365 — и теперь ледяные двери открыты круглый год. В летние месяцы номера охлаждаются с помощью солнечных панелей.

Все комнаты делятся на теплые и холодные, и администрация рекомендует их чередовать. Мебель в холодных номерах вручную вырезана изо льда и твердого снега. Температура в комнате около -6. Посетителям выдается термобелье, шапки и спальные мешки. Имеется прямой доступ к сауне, а после ночи на оленьих шкурах гостям приносят завтрак с горячим брусничным соком. Такой отдых подходит любителям экстрима и для тех, кто желает подольше сохранить свою молодость, ведь, как известно, холод благоприятно сказывается на состояние кожи. Тут уж главное – не переусердствовать!

4. Бутик-отель из морских контейнеров. Грузия

В горах Грузии, на высоте более 2 тысяч метров, построили бутик-отель из морских грузовых контейнеров. Находится он в Верхнем Гудаури, примерно в 120 километрах от Тбилиси. Всего два часа на автомобиле – и вы в самом люксовом грузовом контейнере, который только может быть. Бутик-отель – модное название для концептуальных объектов размещения, рассчитанный на небольшое количество постояльцев. Гостиница из морских контейнеров повторяет местный ландшафт, каскадом спускаясь по горному склону. С террас отеля открываются панорамные виды на Кавказские горы. В Quadrum есть стандартные одно- и двухместные комнаты, люксы и номера, рассчитанные на большую компанию. Мы надеемся, что строители надежно закрепили нестандартные комнаты и они выдержат гостей любой комплекции и с разным темпераментом.

5. Гостиница в бывшей тюрьме. Нидерланды

В Нидерландах за последние десять лет количество преступлений значительно сократилось, и поэтому здесь решили соригинальничать и переоборудовать некоторые опустевшие тюрьмы в отели. Так и появилась гостиница «Домашний арест» в Рурмонде. Это бывшая тюрьма 1863 года, камеры которой превратили в шикарные номера люкс. Конечно же, в «Домашнем аресте» есть телевизоры, ресторан изысканной кухни, фитнес-центр, сауна и доступ к Wi-Fi. Здесь можно даже арендовать целый отсек, чтобы провести вечеринку на 200 человек. В гостинице также предлагают костюмы The Jailer («Тюремщик»), The Lawyer («Адвокат»), и The Judge («Судья»). Главное, во время вечеринки не слишком вживаться в роль, чтобы тюрьма снова не стала действующей!

6. Иглу. Финляндия

Если вы всю жизнь мечтали увидеть северное сияние, то для этого нет более подходящего места, чем иглу в Саарисельке. Посетители отеля живут в небольших стеклянных куполообразных постройках, сквозь прозрачные стены которых можно любоваться холодным звездным небом. В каждом таком домике располагается двуспальная кровать и санузел. Но отель открыт только в период полярного сияния, то есть начиная с третьей недели августа и до конца апреля.

7. Зеркальный куб на дереве. Швеция

Путешественникам предлагают разместиться в зеркальном кубе, который будто по волшебству держится на дереве. В его стенах отражается все, что его окружает: лесная глушь, поляна и небо, поэтому конструкцию размером 4х4х4 м человеческий глаз не сразу и заметит. Благо, что куб находится на высоте, и постояльцы не могут врезаться в его стены. А чтобы подобный казус не приключился с птицами, куб «укутан» инфракрасной пленкой, которую они, в отличии от людей, хорошо видят. Весь интерьер создан из березовой фанеры. Кроме спальни для двоих, имеются гостиная, ванная и даже терраса на крыше. Цена ночевки в этом отеле довольно высока - Зеркальный куб ждет путешественников, готовых выложить € 500 в сутки (завтрак включен).

8. Деревянный домик-сова. Франция

Несмотря на то, что это не совсем отель, а просто оригинальный объект размещения, мы решили включить его в список. Он расположен в регионе Бордо на юго-западе Франции. Здесь можно переночевать в очаровательных деревянных домиках в виде лесных сов. И, что самое приятное, бесплатно! Эти домики Les Guetteurs («наблюдатели») были построены студией современного искусства, чтобы побудить людей выйти из душных городов и побыть на природе. В фанерных сооружениях по три этажа. Они оборудованы круглыми белыми кроватями, а из окон открываются живописные виды на близлежащие угодья. Но в холодное время года останавливаться здесь нельзя, «отель» принимает постояльцев только в теплый летний период.

9. Индивидуальный временный отель Blink. По всему миру

Британская компания Black Tomato придумала и запустила уникальную luxury-услугу Blink для тех, кто хочет комфорта даже в самых отдаленных уголкам мира. Путешественники могут переночевать в любом месте планеты. Единственной причиной для отказа клиенту является незаконность размещения отеля в том или ином месте – вдруг вам захочется переночевать в месте стратегической важности или возле какой-то военной базы. Для постояльцев специально «строят» индивидуальный временный отель. Гостиницу оформляют исходя из пожеланий и вкусов клиента. Тип жилья путешественники выбирают под свои потребности. Компания предлагает любые варианты:

- шатер;

- купол;

- сфера;

- юрта;

- тропическая вилла.

Цены на такой отдых, конечно, не маленькие, но и услуга предоставляется уникальная. Заказывать услугу нужно заранее – за 3-5 месяцев до предполагаемой даты отдыха, чтобы специалисты компании успели разработать и возвести эксклюзивный отель мечты.

10. Null Stern Hotel, («Отель без единой звезды»). Швейцария

«Единственная звезда — это вы», — говорится в слогане отеля. На самом деле, у гостиницы нет не только звезд, но и комнат. Вообще. Отель представляет собой скорее концептуальный проект, ведь он предлагает гостям только двуспальную кровать и несколько полок с ночниками под открытым небом. Ни дверей, ни стен, ни потолка. Но он точно подарит незабываемые эмоции, ведь по замыслу авторов, именно так можно ощутить всю полноту швейцарских Альп — оставшись с ними наедине. Главное, чтобы во время вашего единения с природой не началась гроза, поэтому заранее проверьте прогноз погоды, отправляясь в путешествие.