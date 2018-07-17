Почему Беларусь – не Хорватия? 2 Виктор Малишевский

17.07.2018, 15:22

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Загреб

Следите за руками, где мы проигрываем Манджукичам с Модричами.

Беларусь не Хорватия в футболе, продолжительности жизни, урожайности и министрах спорта.

Министр спорта не понимает, почему белорусских футболистов нет на чемпионате мира по футболу? «В Хорватии проживает 4 млн человек, а у нас – почти 10. У нас что, люди хуже?», — спрашивает министр. Возможно, тут дело не только и не столько в футболе. Тем более, не в количестве населения. Следите за руками, где мы еще проигрываем Манджукичам с Модричами.

В зарплате

Особенно в зарплате учителей и преподавателей

В ВВП на душу населения

Даже в урожайности

В свободе слова

В продолжительности жизни на целый отборочный цикл чемпионата мира по футболу

И даже в президентах Хорватия впереди со счетом 4:1. С объявления независимости в 1991 году у Хорватии уже четвертый президент (плюс два политика исполняли обязанности президента несколько месяцев).

И только министра спорта в Хорватии нет! Тут у нас безусловное преимущество, да.

Виктор Малишевский, antijournalist.by