Белорусские правозащитники требуют освободить Михаила Жемчужного 17.07.2018, 15:27

Михаил Жемчужный

Фото: «Радыё Свабода»

Обращение направлено к Лукашенко.

Ряд белорусских правозащитных организаций 17 июля подписались под обращением к Лукашенко, в котором просят помиловать заключенного Михаила Жемчужного и освободить его от дальнейшего отбывания наказания. Об этом сообщает сайт ПЦ «Весна».

Михаил Жемчужный родился в 1955 году в Витебске. Работал в Витебском технологическом университете. Доцент, кандидат технических наук, автор нескольких научных монографий и разработок. Первый в стране зарегистрировал самодельный автомобиль на альтернативном топливе. В университете руководил лабораторией, которая занималась проблемами промышленного изготовления водорода.

С 2007 по 2012 год он отбывал наказание по статье 210 УК (Хищение путем злоупотребления служебными полномочиями).

После освобождения стал членом организации «Платформа», где занимался сбором информации о ситуации в местах заключения. После ликвидации «Платформы» стал основателем новой организации «Платформа иновэйшн».

Михаила Жемчужного арестовали вновь в августе 2014 года. Он обвинялся по статьям 376 (ч. 1, ч. 2), 375 (ч. 1) и 431 (ч. 1, ч. 2) УК: умышленное разглашение сведений, составляющих служебную тайну; незаконное приобретение (изготовление) средств для негласного получения информации, составляющей служебную тайну; дача взятки.

Суд над Жемчужным начался 1 июня 2015 года и проходил в закрытом режиме. 13 июля он был признан виновным и получил шесть лет строгого режима. 25 октября в результате рассмотрения кассационной жалобы к его сроку добавили еще полгода.

Правозащитники считают, что судебное разбирательство было проведено с нарушениями:

«Обращение о помиловании осужденного Жемчужного Михаила Игоревича

Мы, представители белорусских правозащитных организаций, руководствуясь п. 19, ст. 84 Конституции Республики Беларусь, в порядке, определенном ст. 96 Уголовного кодекса Республики Беларусь обращаемся с просьбой о помиловании осужденного Жемчужного Михаила Игоревича, 1955 года рождения, отбывающего наказание в виде лишения свободы в ИК № 9 в г. Горки Могилевской области.

Жемчужный Михаил Игоревич – основатель ликвидированного в 2015 году правозащитного учреждения «Платформ Инновейшн», осужден к лишению свободы на 6 лет 6 месяцев приговором судебной коллегии по уголовным делам Витебского областного суда от 10.07.2015 с учетом изменений, внесенных в приговор судебной коллегией Верховного суда от 23.10.2015 г. М.Жемчужный признан виновным в совершении преступлений по ч. 5 ст . 16. ч.1 ст. 375, ч.1 и ч.2 ст. 376, ч. 1 и ч. 2 ст. 431 УК Республики Беларусь.

Мы, представители правозащитного сообщества Беларуси, оценивая разбирательство дела в суде, заявили о том, что лишение свободы к Михаилу Жемчужному было применено в нарушение права на справедливое судебное разбирательство, гарантированное статьей 60 Конституции Республики Беларусь и статьей 14 Международного пакта о гражданских и политических правах; было основано на вменении в вину спровоцированных представителями государства, а значит – не являющихся преступными деяниями. В то же время продолжительность и условия лишения свободы избраны явно непропорционально правонарушению, в котором лицо признано виновным.

Эти обстоятельства позволяют нам считать М. Жемчужного политическим заключенным на основе Руководства по определению понятия «политический заключенный», разработанного в том числе на основе сформулированных Парламентской Ассамблеей Совета Европы критериев (резолюция ПАСЕ № 1900 (2012).

В связи с этим мы требовали незамедлительного пересмотра принятого в отношении Михаила Жемчужного судебного приговора при соблюдении права на справедливое судебное разбирательство и устранения указанных выше факторов.

Заключенный М. Жемчужный отбыл уже около четырех лет (три года и девять месяцев) из назначенного судом наказания. Являясь лицом пенсионного возраста, М. Жемчужный испытывает в заключении дополнительные страдания, помимо обусловленных самим фактом лишения свободы.

Хотим обратить внимание на то, что хотя М. Жемчужный и является злостным нарушителем установленного режима отбытия наказания, но все нарушения последнего времени связаны с опасением стать жертвой сложившихся среди заключенных неформальных отношений при попустительстве администрации исправительного учреждения, что, в свою очередь, расценивается нами как форма жестокого и бесчеловечного обращения с заключенным.

Осуждение и условия отбытия наказания Михаилом Жемчужным стало предметом обсуждения на заседании Комитета против пыток ООН в мае 2018 года во время представления пятого периодического доклада Беларуси. Свою озабоченность ситуацией, сложившейся в отношении М. Жемчужного, также неоднократно высказывали представители международных и правозащитных организаций, в том числе Европейский парламент и Комитет против пыток.

В связи с этим, руководствуясь принципами гуманизма и справедливости,

Мы, представители правозащитных организаций, обращаемся с просьбой о помиловании Жемчужного Михаила Игоревича и освобождении его от дальнейшего отбытия наказания.

Ассамблея неправительственных демократических организаций

Белорусский Дом прав человека имени Б. Звозскова

ПУ «Белорусский документационного центр»

РПОО «Белорусский Хельсинкский комитет»

Инициативная группа «Идентичность и право»

Офис по правам людей с инвалидностью

Простое товарищество «Инициатива FORB»

Правозащитный центр «Весна»

Комитет защиты репрессированных «Солидарность»

Учреждение «Консультационный центр по актуальным международным практикам и их имплементации в праве «Хьюман Константа»

Просветительское учреждение «Центр правовой трансформации»