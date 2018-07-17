Минэнерго США предсказало новый рекорд сланцевой добычи 17.07.2018, 15:32

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Скорость добычи нефти значительно превышает мировой спрос.

Американские сланцевые компании продолжают увеличивать объемы добычи нефти со скоростью, превышающей рост мирового спроса, пишет finanz.ru.

В июле производство в основных сланцевых бассейнах достигло 7,327 млн баррелей в день, а суммарный показатель по отрасли сделал американскую сланцевую нефть третьей по объемам на мировом рынке после российской (11,2 млн баррелей в день) и саудовской (10,4 млн баррелей в сутки).

За месяц добыча выросла на 129 тысяч баррелей в сутки, с начала года - на 778 тысяч баррелей в сутки, а в годовом выражении (по сравнению с июлем прошлого года) - на 1,6 млн баррелей в день. Это больше, чем новый спрос в мире, который МЭА оценивает в 1,4 млн баррелей ежедневно.

В августе, по прогнозу Минэнерго, сланцевые компании добавят еще 143 тысячи баррелей в сутки, а общи объем добычи выйдет на новый исторический рекорд в 7,47 млн баррелей в день.

Добыча растет практически фронтально, во всех без исключения бассейнах, следует из отчета по продуктивности бурения, опубликованного Управлением энергетической информации.

Причем если в прошлом году всплеску помогало увеличение отдачи месторождений, то после взлета цен к отметкам выше 70 долларов за баррель WTI началось включение в работу дополнительных, прежде нерентабельных пластов.

Количество пробуренных, но не задействованных скважин (DUC) сокращается пятый месяц подряд в Колорадо - в июне на 42 единицы, в мае - на 48 единиц.

Объемы добычи в бассейне Ниобрара, расположенном в Штате, выросли на 150 тысяч баррелей в сутки за три месяца (до 611 тысяч баррелей), в результате Колородо обойдет по сланцевой добыче Калифорнию в ближайшие месяцы, сказал Bloomberg партнер Lipow Oil Associates Эндрю Липоу.

Впрочем, в целом по США навес скважин, которые могут быть запущены в работу, продолжает расти и на июль достиг рекордных 7327 штук. Это почти на 2 тысячи больше, чем в начале 2016 года, когда нефтяной рынок обвалился к 12-летними минимумам.

В долгосрочной перспективе это возможность для сланцевиков оперативно увеличить добычу и препятствие для повышения цен, говорит Липоу.

Пока же на нефятной рынок давят опасения провала спроса из-за замедления мировой экономики, над которой нависла угроза масштабных торговых войн, отмечает директор аналитического департамента "Локо-инвест" Кирилл Тремасов.

На торгах в понедельник цена Brent обвалилась на 4,6%, а во вторник обновила минимум с апреля - 71,35 доллара за баррель.