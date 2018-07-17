Здравствуйте, грабельки 8 Дмитрий Гудков

17.07.2018, 15:36

3,465

Дмитрий Гудков

И вот теперь – третий акт Марлезонского балета.

Наберите в рот побольше воздуха. Сядьте покрепче. Сейчас будет шутка за 300. Они возвращают накопительные пенсии.

Да те самые, которые украли, то есть, простите, заморозили.

Минфин и ЦБ продолжают изучать наследие О.Бендера по сравнительно честным способам отъема денег у населения. Коротко суть идеи: раньше накопительные взносы с нас брали просто так, не спрашивая, а теперь дадут возможность отчислять добровольно, до 6 процентов годовых от зарплаты. И – как бы главное – взносы будут нашей собственностью, а не как раньше.

Ну а теперь, когда первый приступ смеха прошел, давайте серьезно.

В будущем учебнике «Как не надо делать реформы» опыту пенсионного мухлежа будет посвящен целый раздел. Сначала власти долго внедряли систему накопительных пенсий, которая могла бы снять проблему дефицита ПФР в будущем. Кстати, абсолютно правильная была реформа. Потом те же власти решили «пропадай моя телега, все 4 колеса» и пустили пенсии на Крым. А за Крымом – и просто под нож, мало ли в тришкином бюджете дырок. Официально это названо «заморозкой», но если сейчас открыть тот морозильник, выяснится, что там давно уже от голода повесилась мышь.

И вот теперь – третий акт Марлезонского балета. Они возвращаются. Накопительные пенсии. Такие же, только лучше, правительство зуб дает и гадом будет.

Почему я не верю?

И никто не верит, что характерно. И ведь предупреждал ещё в прошлой Думе. Голосовал в там чуть ли единственным против «заморозки». Ну здравствуйте, грабельки, давно не виделись.

На моей памяти сходной по бесстыдству историей было введение игорных зон. Для них специально приняли закон, что нельзя будет эти зоны отменять в течение ближайших лет. И уже вскоре приняли новый закон – что надо отменить. Царское слово – оно такое.

Как думаете, найдутся доверчивые люди, которые понесут государству свои денежки? Лучше уж зарыть на Поле чудес, там хоть песенку напоследок споют.

Дмитрий Гудков, «Фейсбук»