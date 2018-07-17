Ученые: Прародиной всех современных славян было белорусское Полесье 5 17.07.2018, 15:46

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Археологи исторического факультета БГУ совершили уникальное открытие.

Ученые исторического факультета БГУ открыли селище древних славян конца II - первой половины V века нашей эры, подтвердив гипотезу их происхождения из территории белорусского Полесья.

Уникальное научное открытие стало возможным благодаря новым археологическим находкам сотрудников и студентов истфака у деревни Ясковичи Солигорского района, передает БелТА.

"На данный момент на селище Ясковичи найдена коллекция деталей костюма и украшений конца II – IV веков нашей эры с выемчатыми эмалями, серебряная монета римского императора Коммода. Можно утверждать, что здесь действовал центр по производству бронзовых украшений и, возможно, велась добыча и обработка железа.

Серия находок говорит о том, что жители этого селища на протяжении почти 200 лет поддерживали контакты со своими южными и западными соседями – историческими готами, которые в это время жили на территории современной Украины и юго-западной Беларуси (населением вельбарской и черняховской археологических культур)", - рассказали в БГУ.

Наиболее яркая находка - бронзовый предмет, который не имеет аналогов на территории Восточной и Центральной Европы.

"Он украшен личиной и, вероятно, является наконечником ножен меча. Изготовлен он был для знатного воина и связан с милитарной культурой германских племен периода Великого переселения народов. На сегодня это наиболее поздняя находка, которая может связываться с изучаемым памятником.

Она дает основания для гипотезы о том, что селище в Ясковичах могло погибнуть между 400 – 460 годами в результате набега дружины воинов, участвовавших в сражениях на территории Подунавья в эпоху заката Римской империи", - отметили в БГУ.

"Результаты раскопок в Ясковичах дают возможность предположить, что дальнейшие археологические исследования на белорусском Полесье позволят обнаружить и другие памятники, относящиеся к эпохе заключительного этапа этногенеза славян, и теория о том, что прародиной современных славянских народов было именно Полесье, получит новые подтверждения", – убежден руководитель археологических раскопок доцент кафедры археологии и специальных исторических дисциплин исторического факультета БГУ Вадим Белевец.

К настоящему времени на селище Ясковичи открыты ряд построек и объектов, датируемых концом II – первой половиной V века нашей эры.

Ценность исследований заключается в том, что изучение артефактов позволило открыть неизвестные страницы этногенеза славян. До настоящего времени не установлена и не определена территория происхождения наиболее ранних исторических славян и процесс их формирования.

Общепризнанной наиболее ранней археологической культурой является пражская, принадлежащая историческим славянам V–VII веков. Ранние ее памятники были открыты на территории белорусского Полесья и Киевщины.

В археологической науке более 40 лет существует гипотеза выхода предков современных славян из земель белорусского Полесья. Эта теория поддерживается рядом ведущих специалистов в области раннеславянской археологии.

"Однако белорусское Полесье до настоящего времени остается практически белым пятном на археологических картах III–IV веков – эпохи, предшествовавшей сложению славян и появлению их на страницах письменных источников", – подчеркнул Вадим Белевец.