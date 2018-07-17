«Большая семерка» призвала Россию ответить на вопросы по «Боингу» МН17 1 17.07.2018, 15:55

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Фото: Reuters

Виновные в катастрофе рейса должны понести ответственность.

Главы министерств иностранных дел "Большой семерки" призвали Россию сотрудничать со следствием по делу о крушении на Донбассе малайзийского Boeing МН17 в 2014 году. Заявление опубликовало министерство иностранных дел Канады 15 июля.

"Мы, министры иностранных дел стран "Большой семерки" – Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Великобритании и США – и высокого представителя ЕС, едины в нашем осуждении в максимально возможной степени катастрофы гражданского самолета "Малайзийских авиалиний" рейса MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур 17 июля 2014 года... Мы полностью поддерживаем работу Объединенной следственной группы, независимого уголовного расследования под руководством Нидерландов, Австралии, Бельгии, Малайзии и Украины. Выводы группы о роли России в сбивании MH17 являются убедительными, значительными и глубоко тревожными", – отметили главы МИД G7.

В заявлении говорится, что все страны "Большой семерки" поддерживают Австралию и Нидерланды.

"Мы выступаем против безнаказанности тех, кто участвует в агрессивных действиях, которые угрожают международному порядку в любое время и при любых обстоятельствах", – отмечается в документе. G7 настаивает, что виновные в катастрофе должны понести ответственность.

"С этой целью мы призываем Россию немедленно связаться с Австралией и Нидерландами, чтобы разъяснить и дать ответы на вопросы, касающиеся любых возможных нарушений международного права", – говорится в письме.

Boeing 777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года вблизи Тореза Донецкой области. Погибли все 298 человек, которые находились на борту. 26 сентября 2016 года Объединенная следственная группа (JIT) сообщила, что рейс MH17 был сбит из российского комплекса "Бук" с территории, подконтрольной пророссийским боевикам.

После крушения самолета комплекс вернули в РФ. 24 мая 2018 года следователи уточнили, что "Бук" прибыл на Донбасс из Курской области, где базируется 53-я бригада вооруженных сил РФ. Следователи восстановили маршрут, по которому перевозили установку. Украина и Нидерланды подписали соглашение о сотрудничестве в деле по МН17 в июле 2017 года.

Соглашение предусматривает практические аспекты передачи юрисдикции от Украины к Нидерландам, делает возможным участие всех подозреваемых в преступлении в голландском процессе. Нидерланды и Австралия официально обвинили Россию в гибели пассажиров рейса MH17.