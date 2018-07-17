Геннадий Федынич: Наш профсоюз работает в штатном режиме 1 17.07.2018, 15:59

Геннадий Федынич

Фото: praca-by.info

Суд по «делу профсоюзов» пройдет в Ленинском суде Минска.

Как известно, суд над лидерами профсоюза РЭП Геннадием Федыничем и Игорем Комликом назначен на 30 июля.

"Несмотря на то, что дело будет рассматривать суд Советского района, процесс пройдет в помещении Ленинского суда Минска", - рассказал сайту palitviazni.info Геннадий Федынич.

- Когда получили повестки, то стало известно, что процесс будет проходить на улице Семашко (комната 1071) суда Ленинского района Минска, - говорит Геннадий Федынич. - Почему так произошло? Об этом можно только догадываться. Возможно, из-за того, что в суде Советского района малые залы судебных заседаний, туда больше 20 человек не вмещается. А дело-то резонансное, поэтому не будет где посадить людей. Хотя, честно говоря, я пока даже и не знаю, большое ли помещение, где пройдет процесс.

- Кто вас с Игорем Комлик будет защищать?

- Два столичных адвоката. Меня будет защищать Наталья Мацкевич, а Игоря Комлика - Людмила Козак. Мы искали таких юристов, которые бы не только хорошо знали международные отношения, но и имели свою гражданскую позицию. Кстати, Наталья Мацкевич в свое время представляла интересы Ульяна Захаренко - матери пропавшего бывшего министра внутренних дел Юрия Захаренко, Владимира Некляева.

- Какой у вас настрой перед судом?

- Хорошо уже то, что наконец начнется суд, а то ведь расследование дела и другие процедуры растянули почти на год. Наш профсоюз работает в штатном режиме, несмотря на все остальное. А что касается дела, то, когда ознакомился с ним, не увидел там никакой доказательной базы. Посмотрим, чем будет апеллировать прокурор.

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Напомним, что Игорь Комлик содержался под стражей со 2 августа 2017 года в рамках уголовного дела, возбужденного против него и председателя профсоюза РЭП Геннадий Федынич. 2 октября 2017 года Игорь Комлик был освобожден из СИЗО под подписку о невыезде.

Геннадию Федыничу и Игорю Комлик грозит ограничение свободы на срок до 5 лет или лишение свободы на срок от 3 до 7 лет с возможной конфискацией имущества.

18 июня прокуратура передала "дело профсоюзов" в суд Советского района Минска.