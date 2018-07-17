Путин: Мы говорили с Трампом по Украине, есть новые идеи 6 17.07.2018, 16:12

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Правитель РФ заявил о договоренности проработать «новые идеи» на экспертном уровне.

Президент России Владимир Путин заявил в интервью российскому "Первому каналу", что ему удалось договориться по ряду вопросов с американским коллегой Дональдом Трампом в Хельсинки 16 июля.

"В частности, по некоторым вопросам урегулирования в Сирии, в частности, в южной зоне деэскалации, в районе Голанских высот с учетом интересов Израиля… Второе – мы говорили по Украине. Там есть некоторые идеи новые по способам урегулирования кризиса на юго-востоке страны. Договорились проработать это пока на экспертном уровне. На мой взгляд, это тоже позитивный такой элемент движения вперед. Может быть, так я скажу очень аккуратно", – заявил Путин.

18 июля в столице Финляндии Хельсинки прошли переговоры президентов РФ и США, которые длились 2 часа 10 минут.

После этого состоялась встреча в расширенном составе. Затем лидеры двух стран провели совместную пресс-конференцию. В ходе нее Путин заявил, что Россия "провела референдум в Крыму в строгом соответствии с международным правом, с уставом ООН".

"При обсуждении внутриукраинского кризиса обратили внимание на важность добросовестной реализации Минских договоренностей. США могли бы решительнее настаивать на этом и настраивать украинское руководство на эту работу", – также отметил российский президент.

В апреле 2014 года на востоке Украины начался вооруженный конфликт. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.

Украина, США и ряд других государств обвиняют РФ во вмешательстве в конфликт: использовании регулярных войск в боевых действиях на стороне боевиков, поставках им оружия и финансовой поддержке.

Минские соглашения, регламентирующие разрешение конфликта на Донбассе, были подписаны в феврале 2015 года. Они предполагают прекращение огня, отвод тяжелой техники от линии соприкосновения, освобождение всех заложников, а также восстановление полного контроля над государственной границей со стороны правительства Украины в Донецкой и Луганской областях. Ни один пункт соглашений полностью пока не выполнен.