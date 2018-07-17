Как правильно перевозить через границу деньги, табак и алкоголь 1 17.07.2018, 16:18

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Несколько советов, чтобы не попасть в неприятную ситуацию на границе.

В отпускной период возрастает частота пересечения границы физическими лицами с товарами для личного пользования, в том числе с наличными денежными средствами. Как не попасть в неприятную ситуацию на границе? Для «Витебского курьера» разъясняет Витебская таможня:

- Обратить внимание на таможенные правила нужно еще при выезде из страны. Так, если вы планируете взять с собой наличные денежные средства в эквиваленте более 10 тысяч долларов, их необходимо задекларировать в пункте пропуска в пассажирской таможенной декларации. Учитываются наличные средства в любой валюте из расчета на одного человека. Денежные средства на банковских счетах не учитываются.

Также напоминаем, что при пересечении границы чаще, чем раз в три месяца, можно ввозить товаров для личного пользования на сумму не более 300 евро или весом не более 20 кг. При пересечении границы с интервалом большим, чем три месяца, эти лимиты увеличиваются до 1500 евро и 50 кг соответственно.

Допускается беспошлинный ввоз до 3 л алкогольных напитков (пива) и до 200 сигарет (сигарилл, 200 гр табака) на одного совершеннолетнего человека.

При путешествии самолетом лимиты беспошлинного ввоза товаров независимо от частоты пересечения границы находятся в пределах по стоимости до 10 тысяч евро и по весу до 50 кг.

Более подробно с нормами перемещения товаров для личного пользования можно ознакомиться на Едином интернет-портале таможенных органов customs.gov.by.