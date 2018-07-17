Видеохит: «Динозавр» принял участие в гонке, проявив завидную ловкость 17.07.2018, 16:24

Гонки по горам - одно из старейших соревнований в городе Сьюарде на Аляске.

Гонки по горам являются одним из старейших соревнований в Сьюарде (Аляска, США), привлекая любителей экстремального спорта, пишет сайт 120.su.

Участникам надо спуститься по тропе с 921-метровой горы, и сделать это как можно быстрее, чтобы обогнать конкурентов. Правда, на сей раз сердца зрителей покорил не один из бегунов, а чудак в костюме динозавра.

Мужчина даже не был зарегистрирован в гонке, а просто решил присоединиться к эстремалам на финальном этапе забега. Несмотря на то, что костюм смотрелся неуклюже, незнакомец продемонстрировал завидную ловкость и по праву стал звездой дня.