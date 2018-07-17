Литовский политолог: Дивизия «Север» нужна для эффективного сдерживания РФ в Балтии 1 17.07.2018, 16:35

Виргиниюс Савукинас

Фото: DELFI

В случае конфликта в регионе будет мощное подразделение с опытом совместных действий.

Литва вместе с Латвией и Эстонией присоединяется к инициативе создания штаба многонационального подразделения дивизии «Север». Штаб будет располагаться на территории латвийской базы.

О том, почему страны Балтии укрепляют свою обороноспособность и как новая дивизия повлияет на баланс сил в регионе, Сharter97.org рассказал Виргиниюс Савукинас, литовский политолог и журналист.

- В странах Балтии уже находятся военные силы стран Североатлантического Альянса, в Польше – военные США, почему требуется еще одна дивизия?

- Более чем очевидно, что нынешний миропорядок хрупкий и может очень быстро изменится. Кто пять лет назад (до аннексии Крыма Кремлем) мог отважиться предположить, что границы в Европе, которые устоялись, начиная со Второй мировой войны будут меняться. Поэтому тесное сотрудничество между странами-членами НАТО лишь приветствуется. Чем теснее будет сотрудничество, тем более эффективной будет политика сдерживания России.

- Чем будет заниматься штаб дивизии? То, что штаб «Севера» будет действовать в Латвии означает, что в регионе появятся новые воинские соединения НАТО?

- Я не являюсь военным экспертом, поэтому предпочту воздержаться от комментария (Тем не менее согласно общедоступной информации следует, что штаб станет частью общей командной сети НАТО и будет отвечать за оборону Балтийского региона. «Север» будет планировать организацию и проведение военных учений для улучшения взаимодействия вооруженных сил Латвии, Эстонии и Дании - Ред.).

- Как появление штаба дивизии «Север» в Латвии скажется на балансе сил в регионе?

- Как я уже сказал, его дислокация в Латвии — это очередной шаг для обеспечения роста безопасности региона. Если, не приведи Господь, случится война, у нас будет еще одно воинское объединение, у которого будет опыт совместных действий, выработанный во время общих учений. Мы имеем дело не с планами, которые создаются на бумаге, а с реально действующей дивизией.

- На какую реакцию Кремля можно рассчитывать?

- Скорее всего кремлевские СМИ снова начнут бить во все барабаны, что НАТО бряцает оружием. Однако более чем очевидно, что никто ни с Россией, ни с Беларусью воевать не собирается. Опасность на самом деле нагнетается в результате агрессивной политики Москвы.