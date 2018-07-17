«Ничего невозможно оплатить, говорят, проблемы по всей стране» 5 17.07.2018, 16:29

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Фото: slovodelu.by

В работе ЕРИП произошел сбой, клиенты банков не могут совершить платежи.

Читатель onliner.by из Новогрудка пришел сегодня в «Беларусбанк», но оплатить ничего не смог. В кассе ему сказали, что идут сбои по всей стране. Как выяснилось, беда не только у «Беларусбанка», а у всех банков страны: сбой происходит в системе единого расчетного информационного пространства.

На данный момент нельзя совершить никаких платежей, ни в мобильном банкинге, ни в интернет-банкинге. При попытке, к примеру, забросить деньги на телефон через ЕРИП приложение выдает «Нет данных о платеже».

— Да, действительно, сейчас наблюдается замедление в работе системы, — рассказали Onliner.by в ЕРИП. — Технические специалисты работают над восстановлением работоспособности. Мы приносим извинения за временные неудобства.

Сколько времени займут технические работы, в ЕРИП затруднились ответить, но заверили, что речь не идет о длительных работах.

Дополнительную информацию о восстановлении работоспособности системы обещали разместить на официальном сайте.