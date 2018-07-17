Средняя зарплата поляков выросла до $1320 2 17.07.2018, 16:51

В июне средняя зарплата в стране-соседке Беларуси выросла сразу на 7,5 процентов.

По данным Главного статистического управления Польши, в июне этого года средняя зарплата внебюджетной сферы выросла на 7,5% по сравнению с этим же периодом прошлого года и составила 4 848 злотых 16 грошей брутто (1127,48 евро), передает «Радио Польша».

В свою очередь занятость в июне увеличилась на 3,7%. В фирмах, в которых работает более 9 человек, были трудоустроены более 6 миллионов 220 тысяч работников.