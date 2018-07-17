Самолет Путина нарушил воздушное пространство Эстонии по пути в Хельсинки 1 17.07.2018, 17:00

Фото: EPA

МИД Эстонии вызвал сегодня представителя российского посольства и передал ему ноту.

В понедельник, 16 июля, воздушное пространство Эстонии нарушили российские самолеты A319 и ИЛ-96. Как пишет «Новое время», по данным издания Postimees, на борту последнего находился президент РФ Путин.

Оба самолета принадлежат государственному авиапарку РФ, на них летают лишь высшие государственные чины.

"Я не знаю, кто был на борту, но могу сказать, что на таком самолете летает российское руководство", - сказал глава пресс-службы генштаба Сил обороны Арво Йыэсалу.

Эстонское издание пишет, что Путин прибыл в Хельсинки на самолете ИЛ-96 с регистрационным номером RA-96022.

"При изучении онлайн-радаров становится понятно, что самолет именно с этим регистрационным номером нарушил воздушное пространство Эстонии", - отметили эстонские журналисты.

Самолеты находились в воздушном пространстве Эстонии меньше минуты, их транспондеры были включены, но планы полетов не представлены. У самолетов не было радиосвязи с Эстонской службой воздушного движения.

МИД Эстонии вызвал сегодня представителя российского посольства и передал ему ноту. Всего в этом году самолеты РФ шесть раз нарушали воздушное пространство Эстонии.