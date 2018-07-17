Forbes: Литвa - это чудесная страна, которую стоит посетить 17.07.2018, 17:33

Фото: DELFI / Šarūnas Mažeika

Американец рассказал о своих впечатлениях после поездки в Литву.

В издании Forbes американец Джим Добсон поделился своими впечатлениями после поездки в Литву, пишет Delfi.

Автор статьи больше всего времени провел в Вильнюсе. Он сказал, что для того, чтобы понять "Литву и ее историю давления извне, а также – какими стойкими стали люди, надо копнуть глубже", короткого визита в страну, который выбирает большинство туристов, не хватит.

Гость хвалил литовские блюда и подчеркнул, что перед тем, как исследовать Вильнюс, надо познакомиться с его драматической историей, которую ему рассказала "одна из лучших гидов" города.

"Мы часами бродили по городским мощеным камнями улицам, <...> заходили в небольшие кафе. <...> В Вильнюсе ощущается симбиотическая энергия – молодежная, живая сцена искусства смешивается с историей, архитектурой, уважающими прошлое. Уникальная энергетика трансформирует этот город, в котором живут обычно спокойные, осторожные жители, когда-то с опаской относившиеся к посторонним.

Они – гостеприимные люди, полные творческой энергии. <...> Только прогулки по городу, в котором есть много примеров немецкой готики, итальянского барокко, французской классической архитектуры и православных церквей, активизируются разные чувства. Наша прогулка завершилась у красочной церкви Св. Анны, стоящей рядом с Вильняле, потом мы посетили район Ужупис. Это район с домами богемных художников, там много художественных галерей и мастерских, произведения искусства украшают даже каменную набережную".

Фото: K.Šatūno

Добсон был рад, что смог увидеть в Вильнюсе Далай-ламу: "Был особый момент, когда Далай-лама прикоснулся к моему лбу и благословил меня. Кто мог подумать, что я, объехавший весь мир, даже Индию, встречу Далай-ламу в Литве?"

Наверное, ничего удивительного нет в том, что гостю понравился и Тракай. "Тракайский замок – единственный замок в Восточной Европе, стоящий на берегу озера, этот готический замок стал пристанищем ВКЛ, а в XVI в. его сделали тюрьмой для благородных граждан. Сейчас в замке действует музей, это одно из самых известных мест в Литве, которое должны увидеть все", – пишет Добсон.

Фото: DELFI / Domantas Pipas

Его поездку увенчал полет на воздушном шаре вместе с музыкантом Юргисом Диджюлисом. Добсон не жалел комплиментов в его адрес и назвал одним из самых творческих людей, каких он встречал в своей жизни.