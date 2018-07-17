Девять суперхитростей для тех, кто хочет похудеть 17.07.2018, 17:35

Несколько оригинальных советов для идеальной фигуры.

Всем известно, что для эффективно похудения нужно чередовать физические упражнения с правильным питанием, пишет healthinfo.ua. Иногда это превращается в настоящую каторгу, и для того, чтобы сбросить лишние килограммы, нужна огромная сила воли. К счастью, существует несколько оригинальных, хотя на первый взгляд и странных, советов для мечтающих похудеть. Они помогут подавить чрезмерный аппетит, обмануть организм и мотивировать вас прекратить поглощать в пищу все без разбора в огромных количествах.

1. Создайте собственный стоп-сигнал

Интересным способом пользуются французские женщины. Идя в гости, они повязывают на талии ленту. Когда она начинает натягиваться – это знак о том, что стоит остановиться и немного ограничить себя в любимом блюде. Придумайте свой вариант и худейте с удовольствием.

2. Чтобы уменьшить порцию, возьмите меньшую тарелку

Еще одна уловка, которая может оказаться действенной. Для начала возьмите тарелку чуть меньшего размера, а через несколько дней уменьшите ее еще раз. Так ваш организм не заметит подмены, а порции еды значительно сократятся.

3. Начните вести диетический дневник

В нем можно помечать, что именно вы едите и в каких количествах. Обязательно анализируйте свои записи. Дальнейшим шагом пусть станет подсчет калорий. А калорийность разных продуктов можно отыскать в интернете.

4. Еда перед зеркалом

Этот нехитрый совет оказывается весьма действенным. Поверьте: глядя на то, как вы едите, вам не захочется объедаться и тянуться за лишней порцией.

5. Голубой цвет

Согласно исследованиям ученых, голубой цвет, в отличие от красного, желтого и оранжевого, способствует снижению аппетита. Поэтому советуем всем стелить голубую скатерть или питаться из посуды голубого цвета.

6. Выбранный перекус не должен быть сладким

Неверно перекусывать конфеткой, шоколадкой или пирожным. Лучше остановить свой выбор на каком-то фрукте. Пусть это будет яблоко или банан. Вы удовлетворите разыгравшийся аппетит и при этом не нанесете ущерба фигуре.

7. Яркий свет и тихая музыка

Как вы думаете, почему в ресторанах и кафетериях всегда приглушенный свет и играет громкая музыка? Правильно, потому что эти факторы возбуждают аппетит. Желающим похудеть лучше есть при свете.

8. Аромат ванили

Свечи с этим запахом способны немного притупить чувство голода. Именно сладкие ароматы приглушают аппетит.

9. Ешьте медленно

В спешке можно проглотить гораздо больше калорий. К тому же общеизвестно, что чувство голода исчезает не сразу, а через некоторое время.