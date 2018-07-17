Почему кубышки белорусов скудеют? 17.07.2018, 17:39

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В июне белорусы сняли с валютных депозитов $73 миллиона.

Как сообщил на прошлой неделе Нацбанк, в июне белорусы сняли с валютных депозитов $73 млн. По данным регулятора, такая тенденция наблюдается на протяжении всего полугодия, причем рекордный отток средств был зафиксирован в апреле, когда депозиты в валюте уменьшились почти на $113 млн. Всего же с начала года отток валюты по вкладам составил $441 млн, пишет «БелГазета».

В то же время рублевые депозиты в банках растут не так быстро, как худеют валютные. В частности, в июне рублевые депозиты выросли на BYN81,5 млн, что эквивалентно сумме $41,4 млн. В целом же с начала года приток рублевых вкладов составил BYN413 млн, или около $210 млн в эквиваленте.

Таким образом, белорусы не просто переводят свои сбережения в рубли, а еще и «проедают» похудевшие заначки. Что, в общем, неудивительно, если учесть, что в Беларуси выросло число тех, кто живет в месяц на «один лям старыми» и меньше.

По официальной статистике, в стране несколько сократилось число людей, которые живут за чертой бедности, т.е. тех, кто располагает суммой меньше бюджета прожиточного минимума BYN203,4. В I квартале т.г. за чертой бедности находилось 5,9% населения, или около 559,6 тыс. человек, тогда как годом ранее - 6%, или около 570 тыс.

Но зато выросло число тех, кто ежемесячно располагает половиной этой суммы и меньше - с 0,2%, или около 19 тыс. человек, в I квартале прошлого года до 0,3%, или около 28,5 тыс. человек, в нынешнем году. По данным finance.tut.by,больше всего тех, кто ухитряется жить на половину БПМ -

т.е. на BYN101,7 - и меньше, проживают в Гомельской области - 1,1% населения, или почти 15,6 тыс. человек, а также в Могилевской - 0,6%, или 6,3 тыс. человек.