«Из-за потопа клиентам пришлось выходить на улицу через окно» 2 17.07.2018, 17:55

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Фото: Микита Недаверков

Вчера работникам заведений в центре Минска пришлось с помощью тазиков и тряпок справляться с последствиями непогоды.

«Одни вычерпывают воду ведрами, другие делают маникюр»

Минчане привыкли, что ливнями затапливало Немигу. Но как только там с ситуацией удалось справиться - водой начало заливать недавно реконструированную пешеходную Революционную и участок Комсомольской, пишет kp.by.

А ко входам в помещения подносят десятки мешков с песком на случай следующего потопа. Это может помочь немного задержать воду.

16 июля работникам заведений, расположенных на ней, в очередной раз пришлось с помощью ведер и тряпок справлялись с последствиями непогоды.

- Около 7 вечера начался сильный дождь, и пошла вода в помещение, начало выбивать люки на улице, - рассказывает администратор салона маникюра Наталья. – Мы стали закрывать двери, вызвали МЧС. Они откачали воду до уровня 5 см выше пола, остальное пришлось убирать самим. Выталкивали швабрами воду на улицу, черпали ее ведрами и выливали в унитаз! Но и работали… Было весело: одни сотрудники выкачивают воду, другие – делают маникюр. А клиентам и вовсе пришлось выходить из салона через окно! Убирали все до 11 вечера. Шутили, мол, надо купальники надеть и устроить вечеринку. Хотя все это печально: улица красивая, но ведь должна быть и комфортной.

В второй раз в Минске затапливает недавно реконструируемую улицу Революционная

За последнюю неделю улицу затапливает уже во второй раз.

- В пятницу, 13 июля мы пережили мощнейший потоп. Через арку к нам проходила вода, которая скапливалась на улице во время ливня, - рассказывает сотрудница кафе на Революционной Милана. – У нас было затоплено техническое помещение, пострадали документы, компьютеры. Сотрудники начали убирать воду, помогали коммунальные службы. Уровень воды в помещениях был около 15 см, управились примерно за 8 часов. Мы обратились в страховую компанию за возмещением убытков, это же форс-мажор. Наученные пятничным опытом, подготовились и поставили в арке у входа баррикады - цветочницы и деревянные лавочки. Это и спасло!

"Убирали все до 11 вечера, было много воды! "

«За 11 лет нас затапливало лишь два раза, и оба - после реконструкции»

Другим заведениям повезло меньше. От воды остались следы на стенах, выбило электричество, потрескалась плитка и плинтус.

- У нас затопило склад, сейчас им невозможно пользоваться, там нет света и ужасно сыро, - говорит хозяйка шоу-рума Алла. –МЧС приехало, когда все было затоплено, а про наш склад сказали, что помочь не могут. Мы до ночи оттуда воду убирали! Там все стекает со стен, пробит потолок... Будем писать заявление на возмещение ущерба и устранение недостатков. Ужасно, что такая ситуация повторится при первом же ливне!

В некоторых заведениях от потопа потрескались плитка и плинтус.

В один голос работники заведений говорят, что до реконструкции такого апокалипсиса здесь не было. Максимум, после дождя оставались лужи.

- Мы арендуем тут помещение 11 лет, затапливало лишь два раза, и оба - после реконструкции, - говорит хозяйка магазина сумок Алена . – Я не архитектор, но вижу, что здесь некуда воде деваться, только в мой магазин! Мы тут убирали воду тряпками и ведрами до 10 вечера. Я убила свои новые босоножки!

В заведениях на Революционной после потопа отошел линолеум

«Главная загвоздка - в ливневке»

Улицу затопило 16 июля, но еще и 17-го вовсю велись работы по восстановлению, рабочие расчищали дороги от песка, намытого водой. Ко входам в помещения подносили десятки мешков с песком на случай следующего потопа, они помогут немного задержать воду.

- Это делается, чтобы меньше воды попало внутрь здания. Что вы хотите, 21 век - современные технологии, - иронизируют рабочие, поднося очередной мешок. - Здесь главная загвоздка - в ливневке, вода не успевает уходить и забивается. Не продуман момент с отводом воды, вот и последствия! Старая улица была лучше, потому что здесь были борта, и пешеходная часть была чуть выше проезжей. А сейчас все выровняли - видите сами, что из этого вышло.

В один голос работники заведений говорят, что до реконструкции такого апокалипсиса здесь не было.

- Обидно за здание. Да, сейчас нас хотят обезопасить, привезли мешки с песком… Но само здание имеет архитектурную ценность, и его от таких сильных ливней по-прежнему будет затапливать! Почему не хотят его обезопасить это здание? Оно же в итоге придет в негодность! - рассуждает Дарья из магазина сумок. – А во время дождя к нам клиенты попасть не смогут, потому что воды по пояс! За что мы будем аренду платить?

Работы по восстановлению улицы после потопа продолжаются и на следующий день

Рабочие полагают, что дело в ливневке, мол, вода не успевает уходить и забивается

17 июля дождей пока не было, но, по прогнозам, дни впереди должны быть дождливыми. Что планируют делать власти или организаторы реконструкции улицы, предприятие «Мінская спадчына», пока неизвестно.