«Из-за потопа клиентам пришлось выходить на улицу через окно»2
- 17.07.2018, 17:55
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Вчера работникам заведений в центре Минска пришлось с помощью тазиков и тряпок справляться с последствиями непогоды.
«Одни вычерпывают воду ведрами, другие делают маникюр»
Минчане привыкли, что ливнями затапливало Немигу. Но как только там с ситуацией удалось справиться - водой начало заливать недавно реконструированную пешеходную Революционную и участок Комсомольской, пишет kp.by.
16 июля работникам заведений, расположенных на ней, в очередной раз пришлось с помощью ведер и тряпок справлялись с последствиями непогоды.
- Около 7 вечера начался сильный дождь, и пошла вода в помещение, начало выбивать люки на улице, - рассказывает администратор салона маникюра Наталья. – Мы стали закрывать двери, вызвали МЧС. Они откачали воду до уровня 5 см выше пола, остальное пришлось убирать самим. Выталкивали швабрами воду на улицу, черпали ее ведрами и выливали в унитаз! Но и работали… Было весело: одни сотрудники выкачивают воду, другие – делают маникюр. А клиентам и вовсе пришлось выходить из салона через окно! Убирали все до 11 вечера. Шутили, мол, надо купальники надеть и устроить вечеринку. Хотя все это печально: улица красивая, но ведь должна быть и комфортной.
За последнюю неделю улицу затапливает уже во второй раз.
- В пятницу, 13 июля мы пережили мощнейший потоп. Через арку к нам проходила вода, которая скапливалась на улице во время ливня, - рассказывает сотрудница кафе на Революционной Милана. – У нас было затоплено техническое помещение, пострадали документы, компьютеры. Сотрудники начали убирать воду, помогали коммунальные службы. Уровень воды в помещениях был около 15 см, управились примерно за 8 часов. Мы обратились в страховую компанию за возмещением убытков, это же форс-мажор. Наученные пятничным опытом, подготовились и поставили в арке у входа баррикады - цветочницы и деревянные лавочки. Это и спасло!
«За 11 лет нас затапливало лишь два раза, и оба - после реконструкции»
Другим заведениям повезло меньше. От воды остались следы на стенах, выбило электричество, потрескалась плитка и плинтус.
- У нас затопило склад, сейчас им невозможно пользоваться, там нет света и ужасно сыро, - говорит хозяйка шоу-рума Алла. –МЧС приехало, когда все было затоплено, а про наш склад сказали, что помочь не могут. Мы до ночи оттуда воду убирали! Там все стекает со стен, пробит потолок... Будем писать заявление на возмещение ущерба и устранение недостатков. Ужасно, что такая ситуация повторится при первом же ливне!
В один голос работники заведений говорят, что до реконструкции такого апокалипсиса здесь не было. Максимум, после дождя оставались лужи.
- Мы арендуем тут помещение 11 лет, затапливало лишь два раза, и оба - после реконструкции, - говорит хозяйка магазина сумок Алена . – Я не архитектор, но вижу, что здесь некуда воде деваться, только в мой магазин! Мы тут убирали воду тряпками и ведрами до 10 вечера. Я убила свои новые босоножки!
«Главная загвоздка - в ливневке»
Улицу затопило 16 июля, но еще и 17-го вовсю велись работы по восстановлению, рабочие расчищали дороги от песка, намытого водой. Ко входам в помещения подносили десятки мешков с песком на случай следующего потопа, они помогут немного задержать воду.
- Это делается, чтобы меньше воды попало внутрь здания. Что вы хотите, 21 век - современные технологии, - иронизируют рабочие, поднося очередной мешок. - Здесь главная загвоздка - в ливневке, вода не успевает уходить и забивается. Не продуман момент с отводом воды, вот и последствия! Старая улица была лучше, потому что здесь были борта, и пешеходная часть была чуть выше проезжей. А сейчас все выровняли - видите сами, что из этого вышло.
- Обидно за здание. Да, сейчас нас хотят обезопасить, привезли мешки с песком… Но само здание имеет архитектурную ценность, и его от таких сильных ливней по-прежнему будет затапливать! Почему не хотят его обезопасить это здание? Оно же в итоге придет в негодность! - рассуждает Дарья из магазина сумок. – А во время дождя к нам клиенты попасть не смогут, потому что воды по пояс! За что мы будем аренду платить?
17 июля дождей пока не было, но, по прогнозам, дни впереди должны быть дождливыми. Что планируют делать власти или организаторы реконструкции улицы, предприятие «Мінская спадчына», пока неизвестно.