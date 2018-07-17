Егор Герасимов вышел в 1/8 финала теннисного турнира в Астане 17.07.2018, 17:56

Егор Герасимов

Белорусский теннисист обыграл француза Давида Гуэза.

Белорусский теннисист Егор Герасимов пробился в 1/8 финала турнира в казахстанской Астане (призовой фонд — $ 125 тыс.), сообщает корреспондент БелТА.

В своем стартовом поединке Егор Герасимов обыграл француза Давида Гуэза — 7:6 (8:6), 6:3.

В матче за выход в четвертьфинал одиночного разряда Егор Герасимов встретится с победителем матча между бельгийцем Яником Мертенсом и Юрием Родионовым из Австрии.

Сегодня еще один белорус Дмитрий Жирмонт во встрече 1/16 финала с индийским теннисистом Арджуном Кадхе проиграл первый сет 2:6, а во втором при счете 3:3 не смог продолжить игру из-за проблем со здоровьем.

В 1/8 финала парного разряда белорусско-российский тандем Ярослав Шило / Михаил Елгин сыграет с интернациональным дуэтом Себастьян Офнер (Австрия) / Алдин Шектич (Босния и Герцеговина).

На женском турнире в румынском Бухаресте (призовой фонд — $ 250 тыс.) белоруска Лидия Морозова и голландка Аранча Рус на старте парного разряда будут соперничать с аргентинско-румынским тандемом Мария Иригойен / Александра Каданцу.