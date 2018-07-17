Российский миллиардер финансировал протесты против переименования Македонии 2 17.07.2018, 17:59

1,758

Фото: EPA

Журналисты-расследователи вышли на российского бизнесмена, который проживает в Греции.

Центр расследования коррупции и организованной преступности (OCCRP) утверждает, что российский миллиардер Иван Саввиди финансировал демонстрации противников переименования Македонии, сообщает «Новое время».

Журналисты-расследователи узнали, что проживающий в Греции россиянин перечислил македонским активистам и организациям, выступающим против изменения названия страны, по меньшей мере 300 тысяч евро.

По данным OCCRP, деньги были выплачены македонским политикам из разных партий, членам недавно основанных радикальных националистических организаций и футбольным хулиганам из клуба Вардара, которые участвовали в недавних беспорядках в Скопье. Один из задержанных во время акции протеста хулиганов подтвердил журналистам, что его группа получила наличные деньги от Саввиди.

Иван Саввиди, также известный как Саввидис, является одним из самых богатых бизнесменов России. Его состояние, по предварительным данным, оценивается в два миллиарда долларов. После переезда в Грецию в середине 2000-х годов он приобрел греческий футбольный клуб ПАОК и ряд СМИ.

Напомним, что в июне Македония и Греция подписали историческое соглашение, согласно которому Македония изменит свое название на Северную Македонию. Взамен Афины разблокировали переговоры по присоединению Македонии к НАТО и к Европейскому Союзу. На июльском саммите в Брюсселе лидеры стран-членов НАТО официально пригласили Македонию начать переговоры о членстве в Североатлантическом альянсе.

Москва выступает против расширения НАТО и использует различные формы влияния, чтобы не допустить присоединения восточноевропейских стран к Альянсу.