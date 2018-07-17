Валюта «Роснефти» осядет на Западе 2 17.07.2018, 18:39

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Игорь Сечин

Поблажки для Игоря Сечина обернутся новым ударом по российскому рублю.

Вслед за скупкой валюты на дополнительные нефтегазовые доходы бюджета власти РФ подготовили новые меры по ограничению доступности долларов и евро на рынке.

Крупнейший поставщик иностранной валюты в Россию с ежегодной выручкой более 60 млрд долларов - "Роснефть" - будет освобождена от обязанности переводить экспортную выручки на российские счета, передает finanz.ru.

Соответствующие поправки, принятые Госдумой РФ на прошлой неделе, лишат рынок ежегодного предложения на несколько десятков миллиардов долларов и ослабят рубль до минимумов за 2 года, предупреждает в обзоре во вторник Райффайзенбанк.

Обязанность репатриировать валютную выручку была директивно наложена на крупнейших госэкспортеров в 2014 году - "Роснефти", "Газпрому", "Зарубежнефти", "Алросе" и Кристаллу" было поручено переводить средства на валютные или рублевые счета в РФ, чтобы поддержать рынок в период обвального падения рубля.

До этого практика была обратной: значительные объемы сырьевой выручки оставались за рубежом, не доходя до экономики, а вывоз капитала порой превышал приток валюты по текущему счету и оплачивался резервами ЦБ.

Так, например, в 2013 году из страны было выведено 46 млрд долларов, хотя сальдо счета текущих операций составило лишь 35 млрд. Разницу пришлось оплатить центробанку, продавая запасы из ЗВР по правилу валютного коридора.

Принятые Думой поправки возрождают возможность такой практики для компаний, попавших под санкции Запада со ссылкой на то, что им нужна валюта для инвестиций в импортное оборудование, покупки зарубежных активов и погашения долга.

Фактически из списка госэкспортеров поблажки получит только "Роснефть", отмечает Райффайзенбанк: остальные компании не находятся под санкциями.

Для валютного рынка это станет ударом: он недополучит от 25,7 до 64,3 млрд долларов, которые "Роснефть" вынуждена конвертировать в рубли, поскольку рублевых доходов ей не хватает, чтобы покрыть все расходы внутри России. На рубль уже давят интервенции Минфина, который за год купит от 70 до 75 млрд долларов, изъяв из экономики три четверти всей свободной валюты (в виде профицита платежного баланса). Отмена требований для "Роснефти" еще больше усилит дефицит валюты на рынке и приведет к заметному ослаблению рубля - равновесный курс доллара поднимется выше 65, прогнозирует Райффайзенбанк.