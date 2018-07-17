Парламент Литвы продает неиспользуемые автомобили 1 17.07.2018, 19:05

Фото: DELFI

В аукционе могут участвовать все желающие.

Парламентская канцелярия продает с аукциона неиспользуемые автомобили. После внутреннего аудита было решение отказаться от части автомобилей, поскольку они нуждаются в большем уходе, а это стоит недешево, передает delfi.lt со ссылкой на lrt.lt.

С аукциона продадут и автомобиль, на котором возили тогдашнего спикера парламента Литвы Чесловаса Юршенаса. Всего продадут 16 старых BMW, Volkswagen и Audi и один автопогрузчик.

Подчеркивается, что все автомобили в хорошем состоянии, однако срок действия техосмотра некоторых уже истек. Минимальная начальная цена – 800 евро, самый дорогой автомобиль оценен в 4000 евро.

По данным парламентской канцелярии, начальную цену установила специальная комиссия, а в аукционе могут участвовать все желающие, которые пройдут регистрацию и заплатят за участие.

После продажи этих авто в гараже парламента останется 44 автомобиля, их содержание обходится в 1 млн. евро в год.