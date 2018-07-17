Грузия намерена вступить в НАТО вопреки позиции России 3 17.07.2018, 19:21

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Внешнеполитический курс Грузии останется неизменным.

Несмотря на угрозы со стороны Кремля, внешнеполитический курс Грузии останется неизменным, и страна вступит в НАТО. Так отреагировали в Тбилиси на заявление президента России Владимира Путина насчет того, что Россия «крайне отрицательно» отнеслась бы к дальнейшему расширению НАТО, т.е. вступлению в Альянс Грузии и Украины, так как это, по словам президента РФ, «представляет прямую угрозу безопасности» России, передает «Голос Америки».

В правящей партии «Грузинская мечта» заявили, что представители российской власти часто делают заявления, направленные против атлантических устремлений Грузии, и что в данном случае само заявление российского президента представляет «непосредственную угрозу». Хотя стремление Грузии стать членом НАТО, утверждают в правящей партии, как раз вызвано желанием защититься от агрессии, исходящей от России.

«Присоединение к евроатлантическим институтам является внешнеполитическим приоритетом Грузии. Для этого мы ведем последовательную политику, и в первую очередь все это делается для обеспечения стабильности и безопасности как в Грузии, так и в регионе», – заявила в своем комментарии СМИ председатель парламентского комитета по внешним отношениям Софико Кацарава.

Примечательно, что Грузия с 2008-го года тщетно надеется получить приглашение участвовать в программе «План действий по членству» (ПДЧ), которая является частью процесса присоединения к НАТО. На Брюссельском саммите на прошлой неделе союзники повторили обещание насчет того, что Грузия обязательно станет членом Альянса. Одновременно во время пресс-конференции в Брюсселе в рамках саммита, отвечая на вопрос журналистов о том, когда Грузия вступит в НАТО, президент США Дональд Трамп заявил, что «в определенный момент шанс появится, но не сейчас».

Реакция оппозиции

В грузинской оппозиции считают, что Грузия должна суметь «вырваться из заколдованного круга» так же, как это ранее сделали страны Балтии, Чехия, Венгрия и Польша, присоединение к НАТО которых произошло на фоне противостояния со стороны РФ.

«С момента основания НАТО все время расширяется... и обязательно наступит момент, когда мы вступим в Североатлантический альянс. Наши отношения с Россией урегулируются именно тогда, когда в Москве больше не будут считать, что им легко сойдет с рук незаконное действие, направленное против Грузии», – заявляют в парламентском меньшинстве партии «Европейская Грузия».

Напомним, что после встречи с президентом США Дональдом Трампом 16-го июля в Хельсинки, президент РФ Владимир Путин дал интервью американскому телеканалу Fox News. На вопрос – как прореагирует Москва, если НАТО примет в свои ряды Украину и Грузию, российский президент отметил, что НАТО сотрудничала с Польшей и Румынией, на двусторонней основе, и что после вступления этих стран в Альянс там были размещены элементы стратегической противоракетной обороны США.

«Для нас это представляет прямую угрозу нашей безопасности. Поэтому продвижение инфраструктуры НАТО к нашим границам будет представлять для нас угрозу, и мы будем относиться, конечно, крайне отрицательно», – сказал президент РФ.

Одновременно, Путин уточнил, что на встрече с Трампом в Хельсинки, они не обсуждали вопроса расширения инфраструктуры НАТО.

Мнение экспертов

Экс-министр обороны Грузии, эксперт по вопросам безопасности Тина Хидашели интерпретировала слова российского президента как подтверждение того, что вопреки заявлению Путина, на встрече с Трампом вопрос, связанный с расширением НАТО обсуждался.

«Для меня лично больше нет вопросов, что на этой встрече президент Трамп поставил вопрос вступления Грузии и Украины в НАТО. В заявлении Путина я усмотрела эту возможность, так же, как и публичный отказ Путина на предложение, либо требование или прямо поставленный Трампом вопрос, несмотря на то, что по словам Путина, на эту тему они якобы не говорили... то что Путин уточнил, причем дважды, что они с Трампом этот вопрос не обсуждали, является для меня подтверждением того, что было именно наоборот... К этому моменту самое позитивное, что я увидела во встрече в Хельсинки, именно это – президент Трамп лоббировал вопрос Украины и Грузии», – считает Тина Хидашели.

Одновременно профессор грузинского Института государственного управления Торнике Шарашенидзе считает, что если ранее представители российского руководства выступали против вступления Грузии в НАТО, вчерашнее заявление президента РФ содержит угрозу, направленную против сотрудничества Грузии с НАТО.

«Путин уже даже не скрывает, что он против сотрудничества Грузии и НАТО. Он прямо угрожает, и что печальнее всего – делает это после встречи с президентом США... Это очень тяжелая реальность и в течение будущих, как минимум, двух лет, если Трамп не пересмотрит свою политику, нас ожидает довольно сложный период», – считает Шарашенидзе.