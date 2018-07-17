Пара из Минска продала машину, чтобы попутешествовать по США 1 17.07.2018, 19:35

Муж и жена из Минска месяц путешествуют по США и снимают влоги.

Месяц назад белорусы Вадим и Алеся взяли отпуск, отправили детей к бабушке, продали машину и улетели в Америку. Каждый день за океаном они снимают видео и выкладывают в Сеть под хештегом #1день1минута. Их цель — проехать Штаты за 42 дня, пишет tut.by.

Их влоги словно тизеры к передаче «Орел и решка», только вместо съемочной группы — два человека. Вадим и Алеся все делают сами: снимают, монтируют, корректируют цвет, накладывают звук, подбирают музыку, добавляют описание. Сами же выступают в роли моделей.

Вадим по профессии — видеограф, Алеся — дизайнер. Они познакомились в протестантской церкви, куда ходили на службу, десять лет назад поженились… и стали год за годом «закрывать» на карте мира места, которые посетили.

Сейчас в их списке около 60 городов и 21 страна. Это не только отдых, но и часть работы: Вадим делает ролики для видеостоков, а там востребованы кадры из разных стран.

В прошлом году к списку посещенных мест добавились Нью-Йорк и Чикаго. После этого давняя мечта Вадима и Алеси — проехать Америку от одного побережья до другого — стала еще более сильной.

Супруги изначально планировали снимать во время поездки видео о себе. Незадолго до отъезда Алеся предложила необычный формат: 1 день — 1 минута. По словам ребят, это был своеобразный вызов: смогут ли выпускать видео каждый день, проезжая при этом большие расстояния и исследуя окрестности.

— Идеи мы придумываем в дороге, потом набрасываем сценарий или упорядочиваем готовый материал, а затем выбираем музыку, — рассказывает Алеся.

Время, которое тратится на выбор музыки, ребята сэкономили: они захватили из Минска большой архив, а отдельные треки покупали в Сети. А вот на монтаж уходит четыре-пять часов. При этом ни монтажу, ни озвучке Вадим профессионально не учился.

Из Беларуси Вадим и Алеся привезли всего 20 кг на двоих. Большую часть багажа заняла техника — в том числе фотоаппарат Panasonic gh5 и дрон DJI Mavic Pro. А вот туристические стульчики, матрас в машину, горелку купили на месте: в Америке цены на них намного ниже, чем в Беларуси.

Бюджет путешествия достаточно скромный. Машину Вадиму и Алесе бесплатно одолжил друг. Ночуют супруги в салоне либо в домах у знакомых. Гостиницы снимают редко, питаются экономно. В день они тратят по 50−70 долларов.

На момент публикации текста Алеся и Вадим выложили в Сеть уже 33-й ролик.

— Когда запостили видео о первом дне путешествия, в инстаграме было 5 тысяч подписчиков, теперь уже 13,3 тысячи, на YouTube 200 человек, теперь почти 4,8 тысячи. Это очень активная аудитория. В день мы пишем по 200−300 ответов, уже не успеваем отвечать на все сообщения, — улыбаются ребята.

В планах Вадима и Алеси посетить Южную Америку, Австралию и Новую Зеландию. А еще попасть на Северный и Южный полюс. Пока же остается следить за их американским путешествием. Три четверти пути уже позади.