Спикер Палаты представителей США готов рассмотреть новые санкции против РФ 17.07.2018, 19:53

Пол Райан

Фото: SpeakerRyan

Пол Райан заявил, что был бы «более чем счастлив рассмотреть» дополнительные санкции в отношении Кремля.

Спикер Палаты представителей США Пол Райан во вторник заявил о готовности рассмотреть новые санкции в отношении России и о согласии с выводами американской разведки о том, что Россия вмешивалась в выборы в США в 2016 году, передает Reuters.com.

Выступая на пресс-конференции на следующий день после встречи президента США Дональда Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным, Райан сказал, что был бы «более чем счастлив рассмотреть» дополнительные санкции в отношении России, если комитеты Конгресса видят в этом необходимость.

«Россия - это угрожающее государство, которое не разделяет наши интересы и наши ценности», - сказал он.