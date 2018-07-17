Главные моменты ЧМ-2018 в фотографиях 1 17.07.2018, 20:37

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Слезы радости от побед и грусть от поражений, симуляции и подвиги, яркие краски, звезды и немного политики.

Слезы радости от побед и грусть от поражений, неудачи фаворитов и успехи аутсайдеров, симуляции и подвиги, яркие краски, звезды и немного политики: ВВС собрал фотогалерею о самом главном, чем запомнился чемпионат мира по футболу в России.

ЧМ начал удивлять уже в самом начале: прежде всего, вылетом с турнира основных фаворитов.

На фото запечатлен один из самых красивых голов этого чемпионата: Тони Кроос на последних секундах матча забивает со штрафного Швеции, и Германия побеждает в тяжелейшем матче. На этом, впрочем, подвиги чемпионов мира-2014 заканчиваются: "немецкая машина" в следующем матче с треском проигрывает Южной Корее и, заняв последнее место в группе, отправляется домой.

Немногим лучше оказалась судьба двух звезд мирового футбола - Криштиану Роналду и Лионеля Месси - и их команд: Португалия и Аргентина вылетели с турнира в один день - на стадии 1/8 финала.

Сборная Бразилии продержалась дольше, но запомнилась не этим, а бесконечными "нырками" Неймара. Подсчитано, что он провел на газоне в общей сложности 13 минут и 50 секунд.

Команда, сделавшая больше, чем от нее ожидали - сборная Англии. Гарет Саутгейт вывел команду в полуфинал впервые за четверть века и сразу стал национальным героем и образцом для подражания: болельщики стали массово скупать жилетки - главный атрибут стиля английского тренера.

Кстати, о болельщиках. На ЧМ в Россию приехало более 2 миллионов человек, и такое количество иностранных туристов само по себе стало ярким зрелищем.

В Москве фанатам особенно приглянулась прилегающая к Красной Площади Никольская улица.

А еще были японские болельщики, запомнившиеся тем, что убирались за собой после игры.

Правда, столь организованными были далеко не все. Поведение аргентинца Диего Марадоны на трибунах отодвинуло на второй план игру самого Месси.

ЧМ-2018 стал первым крупным футбольным турниром, где применялись видеоповторы. Когда систему только внедряли, высказывались опасения, что она может негативно сказаться на динамике игры, но похоже, вышло ровно наоборот: просмотр видеоповтора оказался довольно захватывающим, подчас драматичным процессом.

Как известно, чемпионом мира в этом году стала сборная Франции, но хорватов все равно считают героями турнира: они впервые в своей истории вышли в финал чемпионата мира. Причем три матча подряд, включая полуфинал с Англией, хорватской команде приходилось играть в овертайме.

На фото: радостные хорваты после победы над англичанами в порыве чувств падают на фотографа Юрия Кортеза.

Не обошлось на ЧМ и без политики. В середине финального матча, проходившего в московских "Лужниках", на поле выбежали участники панк-группы Pussy Riot, одетые в полицейскую форму. Арт-группа заявила, что акция называлась "Милиционер вступает в игру". Так они требуют освободить политзаключенных, прекратить уголовные дела, связанные с репостами в соцсетях, аресты на митингах, а также восстановить политическую конкуренцию.

И вишенка на десерт: фотография, которая, как нам кажется, не требует комментариев.