Уже в эти выходные состоится «Басовiшча-2018» 17.07.2018, 20:45

Фото: Еврорадио

20-21 июля в урочище Борик в Городке (Подляшье) будет проходить 29-й польско-белорусский фестиваль «Басовiшча».

На сцену выйдут легенды белорусской музыки, например, «Крамбамбуля», «Neuro Dubel», «:B:N:», «НагУаль». Также выступит одна из самых популярных польских групп «Lao Che», передает «Белсат».

Вход на фестиваль свободный, правда, есть небольшая оплата за место в палаточном лагере.

Также в этом году будет много «свежей крови»: группы «Петля Пристрастия», «Разбитое сердце пацана», «The Glitchhh», «Teleport». Среди прочих будет и виленская группа «Will’n’ska».

Традиция Басовища – участие групп с Подляшья. В этом году это будут «Monroe’s Mysterious Death», «ILO & Friends» и «Ostrov».

Кроме концертов в рамках фестиваля будут проходить другие мероприятия. Своеобразным чилаутом станет специально подготовленная БАС-зона – здесь можно посидеть, поговорить, при случае познакомиться со стендами магазинов «Модная цішотка», «Мой родны кут», «imbryk.by».

В субботу в 12:00 в БАС-зоне состоится событие для детей «Joanna Troc (Teatr Czrevo)», в 17:00 выступит группа «Błękitny Nosorożec». Лайн-ап концерта смотрите ниже: