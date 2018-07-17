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Путин ликвидировал ЗАТО в городе Шиханы, где мог быть разработан «Новичок»

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  • 17.07.2018, 20:47
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The Times утверждает, что именно там был произведен «Новичок».

Президент России Владимир Путин подписал указ об упразднении закрытого административно-территориального образования в городе Шиханы Саратовской области, передает «Медуза».

В ЗАТО в Шиханах, по данным The Times, был произведен «Новичок», которым отравили Сергея и Юлию Скрипаль.

Бывший глава госкомиссии по химразоружению, полпред президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич заявлял, что в Шиханах химического оружия никогда не хранилось.


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