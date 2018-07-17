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На въезде в Польшу скопилось более 290 легковых автомобилей

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  • 17.07.2018, 20:56
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Фото: AP

Очереди на белорусско-польской границе не уменьшаются даже в будние дни.

- На польском направлении формируются достаточно протяженные очереди из легковых машин. Также ожидают и грузовые авто. Причина увеличения очередей связана с неритмичным оформлением транспортных средств на сопредельной стороне. Не обеспечиваются нормы по количеству оформления транспорта за единицу времени, - цитирует belta.by официального представителя Госпогранкомитета Антона Бычковского.

На 14.00 вторника, 17 июля, в «Брузгах» стоят в очереди на въезде в Польшу 150 легковушек и 110 грузовиков. Более 120 легковушек стоят в «Бресте» и 20 – в «Домачево». А вот очередей из легковых автомобилей в пунктах пропуска «Берестовица» и «Песчатка» нет.


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