Улицу Революционную в Минске опять затопило

Улицу Революционную в Минске опять затопило8
- 17.07.2018, 21:08
- 1,919
Подразделения МЧС выехали для ликвидации последствий ливней.
Случаи падения деревьев на проезжую часть и автомобили, а также подтопления зафиксированы в Минске, сообщила БелТА официальный представитель Минского городского управления МЧС Ольга Мельченко.
Подразделения МЧС выехали для ликвидации последствий ливней в район пешеходной улицы Революционная.
«Управление МЧС продолжает мониторинг ситуации», - проинформировала Ольга Мельченко.