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Улицу Революционную в Минске опять затопило

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  • 17.07.2018, 21:08
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Фото: twitter

Подразделения МЧС выехали для ликвидации последствий ливней.

Случаи падения деревьев на проезжую часть и автомобили, а также подтопления зафиксированы в Минске, сообщила БелТА официальный представитель Минского городского управления МЧС Ольга Мельченко.

Подразделения МЧС выехали для ликвидации последствий ливней в район пешеходной улицы Революционная.

«Управление МЧС продолжает мониторинг ситуации», - проинформировала Ольга Мельченко.


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