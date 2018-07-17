Улицу Революционную в Минске опять затопило 8 17.07.2018, 21:08

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Фото: twitter

Подразделения МЧС выехали для ликвидации последствий ливней.

Случаи падения деревьев на проезжую часть и автомобили, а также подтопления зафиксированы в Минске, сообщила БелТА официальный представитель Минского городского управления МЧС Ольга Мельченко.

Подразделения МЧС выехали для ликвидации последствий ливней в район пешеходной улицы Революционная.

«Управление МЧС продолжает мониторинг ситуации», - проинформировала Ольга Мельченко.