Непогода в Минске: опять потоп, повалены деревья и сорваны крыши

Непогода в Минске: опять потоп, повалены деревья и сорваны крыши3
- 17.07.2018, 21:18
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Непогода второй день подряд испытывает столицу на прочность.
В сводке МЧС опять про поваленные деревья и затопленную Революционную. Соцсети пестрят фото и видео разгула стихии.
На улице Максима Танка дерево рухнуло на припаркованное авто. Ветер также повалил торговые палатки и сорвал часть крыши магазина «Глобус».
@tutby pic.twitter.com/MYddZrhZ9i— Yaraslau (@Yaraslau_Slonim) 17 июля 2018 г.
@tutby @OnlinerBY на Фрунзенской pic.twitter.com/azNteQ3ogC— Илья Дивак (@IlyaDevice) 17 июля 2018 г.
Опять досталось заведениям на Революционной. Откачивать воду сюда прибыли спасатели.
«Поплыла» и Зыбицкая.
@tutby @OnlinerBY на Фрунзенской pic.twitter.com/azNteQ3ogC— Илья Дивак (@IlyaDevice) 17 июля 2018 г.