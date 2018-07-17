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Непогода в Минске: опять потоп, повалены деревья и сорваны крыши

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  • 17.07.2018, 21:18
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Непогода второй день подряд испытывает столицу на прочность.

В сводке МЧС опять про поваленные деревья и затопленную Революционную. Соцсети пестрят фото и видео разгула стихии.

На улице Максима Танка дерево рухнуло на припаркованное авто. Ветер также повалил торговые палатки и сорвал часть крыши магазина «Глобус».

Октябрьская плавает #Minsk #leto

Публикация от Julia TJI (@juliatji)

Фото: Павел Яхонт

Опять досталось заведениям на Революционной. Откачивать воду сюда прибыли спасатели.

«Поплыла» и Зыбицкая.

#minsk #zibickaya #зыбицкая #минск #rainy

Публикация от Дмитрий Ковалев (@dmitrykama)


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