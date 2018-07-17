Глобальные инвесторы поставили на победу США в торговой войне 17.07.2018, 21:29

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Капитал утекает со всех рынков в США: вложения в американские акции - на максимуме с февраля 2017 года.

По мере того как торговый спор США и Китая шаг за шагом приближается к полноценной торговой войне, глобальные инвесторы делают ставку на американскую экономику, передает finanz.ru.

В июле крупнейшие фонды с активами на общую сумму 663 млрд долларов выводили капитал из Европы и развивающихся стран, а освобожденные средства инвестировали в фондовый рынок США, выяснил выяснил Bank of America Merill Lynch в ходе ежемесячного опроса менеджеров, под управлением которых находятся активы на 663 млрд.

Доля американских акций в портфелях достигла максимума с февраля 2017 года, тогда как все остальные рынки теряли инвесторов, выяснил BofA.

Распродажа на рынках EM стала беспрецедентной за 2 года, а доля европейских бумаг в портфелях упала до минимума с декабря 2016 года. Вложения в британский рынок опустились до уровней февраля 2016 года.

Инвестиции в глобальные акции в целом сократились до минимума за все время президентства Трампа, инициировавшего налоговую реформу и ударившего по Китаю пошлинами.

Капитал утекает в США, а ставка делается на высокотехнологичный сектор американской экономики, следует из данных BofA.

В то время как индекс широкого рынка S&P по-прежнему зализывает раны после февральского обвала, Nasdaq с июня 7 раз переписывал исторический максимум. На этом фоне доля хай-тека в портфелях выросла на 10 процентных пунктов - 33% респондентов занимают по сектору позицию "выше рынка".

Перспективы мировой экономики за пределами США тем временем мрачнеют, считают управляющие: 60% из них назвали торговую войну главным инвестиционным риском на ближайшие 12 месяцев, а доля пессимистов в отношении корпоративных прибылей достигла рекорда с февраля 2016 года - лишь 9% респондентов заявили, что верят в их существенный рост в ближайший год.

Под ударом может оказаться и сырье, считают представители крупных фондов: в июле 25% участников опроса BofA назвали нефть "переоцененной", а их доля стала рекордной с февраля 2012 года.