Фотофакт: Гаишник написал протокол, который невозможно прочесть 6 17.07.2018, 21:57

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При этом сотрудник Чаусского ОГАИ настоятельно требовал подписать нечитаемый документ.

Когда врач пишет рецепт или диагноз неудобочитаемым почерком, это становится поводом для шуток на тему «Как другие врачи могут разобрать эти каракули?». А когда то же самое делает сотрудник ГАИ, это уже не так смешно. По крайней мере, одному из подписчиков mogilev.online смешной ситуация не показалась.

Некоторое время назад Н. ехал по трассе Могилев-Чаусы, где и был остановлен сотрудником ОГАИ Чаусского района. Последний заявил, что водитель совершил административное правонарушение, составил об этом протокол и предложил подписать. Проблема в том, что на бланке был написан некий невразумительный «забор», который было совершенно невозможно прочитать (см. фото).

Не желая подписывать неведомо что, Н. узнал, что в случае отказа он немедленно получит ещё один протокол, за неповиновение должностным лицам.

«При приеме на работу сотрудников милиции, прокуратуры, надо обязательно смотреть на то, какой у человека почерк, ведь если в школе такого человека не смогли научить правильно красиво писать, как его потом учить исполнять законы», — возмущенно пишет читатель.

При некоторой спорности этого утверждения мы не можем не отметить, что сами не смогли понять из написанного в протоколе ни слова. А вы?