«Нафтогаз» предлагает сделать транзит газа через Украину дешевле, чем через «Северный поток – 2» 4 17.07.2018, 22:54

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«Нафтогаз» предлагает снизить стоимость транзита газа по территории Украины в 2,3 раза.

НАК "Нафтогаз України" направил Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), предложения об изменении к действующей методике расчета тарифов на услуги транспортировки газа. Об этом сообщила пресс-служба компании 16 июля, передает gordonua.com.

Согласно расчетам "Нафтогазу", новый тариф может составить $2,17 за транспортировку 1 тыс. м³ газа на 100 км, а для внутренних точек выхода к газораспределительным предприятиям и прямым потребителям – $136.

"Этот уровень тарифа на 20% меньше ставки платы за транзит по существующему контракту с российским "Газпромом", а также в 2,3 раза меньше средней стоимости транзита по действующим регулируемым тарифам, установленным НКРЭКУ в декабре 2015 года", – сообщили в пресс-службе.

В компании подчеркнули, что новые тарифы на транзит газа будут ниже стоимости его транспортировки по "Северному потоку – 2", подтверждая экономическую необоснованность сооружения этого газопровода.

"Северный поток – 2" – второй газопровод, который свяжет Россию с Германией по дну Балтийского моря. Протяженность маршрута – более 1200 км, мощность нового трубопровода составит 55 млрд м³ газа в год. Стоимость проекта – €9,5 млрд, его пополам финансируют российский "Газпром" и пять европейских компаний. В "Газпроме" прогнозируют, что "Северный поток – 2" введут в эксплуатацию до конца 2019 года.

Власти Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают "Северный поток – 2" угрозой для энергетической безопасности Европы. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий называл газопровод новым гибридным оружием России против Запада.