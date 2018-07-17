Трамп: Антироссийские санкции останутся в силе 17.07.2018, 23:49

Об этом президент США заявил в Белом доме перед встречей с представителями конгресса.

Президент США Дональд Трамп заявил, что антироссийские санкции останутся в силе, передает Bloomberg.

«Да, они (санкции. — Прим.) остаются в силе, мы их не снимаем», — заявил во вторник Трамп в Белом доме перед встречей с представителями конгресса США.

Он также заявил, что оговорился в ходе вчерашней пресс-конференции по итогам встречи с президентом России Владимиром Путиным.

По словам Трампа, он не понимал негативной реакции СМИ на его слова, и только когда увидел расшифровку речи, понял, что оговорился. На самом деле, заявил президент США, он имел в виду, что «нет причин утверждать, что Россия НЕ вмешивалась в американские выборы».

«Я принимаю выводы разведывательного сообщества, что имело место вмешательство [России в выборы], могли быть и другие люди. И не было никакого сговора», — рассказал президент США. Трамп заявил, что полностью доверяет спецслужбам и нет причин, по которым Россия не могла бы вмешаться в выборы.

Американский лидер пообещал «агрессивно» предотвращать любые попытки вмешательства в выборы.

Во вторник ранее спикер Палаты представителей США Пол Райан также заявил, что готов рассмотреть введение дополнительных санкций в отношении России.

Райан подтвердил свою поддержку выводам разведслужбы США о том, что Россия якобы вмешалась в президентские выборы в 2016 году, сообщает Reuters.

Выступая перед журналистами на следующий день после встречи президента Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным, Райан сказал, что если комитеты конгресса считают, что нужны дальнейшие санкции в отношении России, он будет «более чем счастлив рассмотреть их».

«Россия — угрожающее правительство, которое не разделяет наши интересы и не разделяет наши ценности», — сказал он.