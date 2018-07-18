Фотофакт: Потоп смыл баррикады в центре Минска 10 18.07.2018, 7:31

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Дожди продолжаются.

Коллапсы из-за непогоды в столице и по всей Беларуси продолжаются: падающие деревья и билборды, сорванные кровли и подтопления.

Можно сказать, что у «вечно плывущей» Немиги появился полноценный конкурент по несчастью: улицу Революционную затапливает по колено второй день кряду, пишет kp.by.

В понедельник, 16 июля, дождевая вода проникала даже в помещения, в салонах и барах воды было едва не по колено.Так как на 17 июля синоптики обещали не меньшие ливни, владельцы заведений стали строить баррикады из мешков с песков, непромокаемых растяжек и даже чугунных мусорок.

Видимо на этой тачке перед дождем подвозили мешки с песком для баррикад. Фото: Микита Недаверков.

– Сегодня на весь день отключали воду на Революционной, ковырялись в люках. Увы, не помогло, – рассказали очевидцы.

Вода на Революционной заполнила каждый уголок улицы. Фото: Микита Недаверков.

Не всех спасли и самодельные заграждения. После ливня на Революционной вновь потоп, откачивали воду с улицы, как и вчера, бригады МЧС. Дождливая погода сохранится и в среду, 18 июля.

Воду откачивали работники МЧС. Фото: Микита Недаверков.

В соцсетях возмущаются: эту улицу не так давно отреставрировали, потратив из бюджета города 2,3 миллиона рублей, но видимо не на стоки и водоотводы.