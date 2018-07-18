Белорусские работники в Польше смогут перевозить на ПМЖ всю семью 15 18.07.2018, 7:41

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Это можно сделать после года проживания и работы в стране.

Через год легального проживания и работы по разрешению гастарбайтеры из Армении, Грузии, Молдовы, Украины, России и, в том числе, белорусские граждане, смогут перевезти к себе своих родственников, сообщает польский ресурс о работе и карьере gazetaprawna.pl.

Для этого польские власти собираются внести в закон о трудовых мигрантах соответствующие изменения.

Но привезти свою семью смогут не все подряд иностранные работники, а только те, кто работает на дефицитных специальностях «желательных для экономики Польши». Список таких профессий в данный момент дорабатывается и скоро будет официально опубликован.

Эксперты говорят, что на практике такой семейный переезд со всеми формальностями будет занимать от 1,5 до 3 лет.

Напомним, что на сегодняшний день за границей работает более миллиона белорусов.