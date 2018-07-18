Минздрав-гейт: Почему не трогают Жарко? 18.07.2018, 7:51

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ФОТО: PRAESTES.RU

Диктатор так и не высказался по резонансному «делу медиков».

Обнародуются подробности громкого «дела врачей», но Лукашенко продолжает молчать на эту тему. Почему? Издание udf.by обратилось к экспертам.

Политолог Логвинец: Лукашенко чувствует, что люди рядом с ним связаны с коррупционной схемой

Политолог и основатель общественного движения «Дзея» Алесь Логвинец считает, что силовики не стали бы раскручивать дело против коррупционеров в медицине без санкции руководителя Беларуси. По его мнению, рано или поздно Лукашенко выскажется на эту тему, хотя пока и обходит ее стороной.

«Лукашэнка адчувае, што людзі побач з ім, у тым ліку цяперашні віцэ-прэм’ер Васіль Жарко, так ці інакш звязаныя з гэтай справай. Таму для яго гэта вельмі непрыемная сітуацыя», – полагает Алесь Логвинец.

В начале года в отставку были отправлены министры спорта и лесного хоязйства – за то, что их подчиненные попались на коррупции. Почему же до сих пор не уволен Василий Жарко, ведь обвиняемые в коррупции начали работать в его бытность министром здравоохранения?

«Выглядае на тое, што тут вельмі моцны персанальны чыннік для Лукашэнкі. Жарко – асоба вельмі блізкая да кіраўніка дзяржавы. Калі ён і праўда хросны быцька Мікалая, то для Лукашэнкі гэта відавочна стрымліваючы момант», – сказал политолог.

При этом Алесь Логвинец считает, что решение об отставке Василия Жарко уже принято, или, по крайней мере, обсуждается. Но вряд ли чиновник окажется на обочине.

«Гэты чалавек застанецца ў абойме прэзідэнта ў той ці іншай форме. Галоўнае – не кваліфікацыя і прыстойнасць, а асабістая лаяльнасць», – уверен Алесь Логвинец.

Политолог считает, что громкий скандал в Минздраве не изменит ситуацию с нарушениями при госзакупках – для этого нужны радикальные реформы. Пока роль государства в стране остается очень большой, и значительная часть национальной прибыли распределяется через бюджет, госзакупки останутся сферой, где чиновники будут пытаться урвать себе кусок различными путями.

«Чыноўнікі ўспрымаюць свае пасады як дзялку для кармлення», – сказал Алесь Логвинец.

Экономист Марголин: Условий для борьбы с коррупцией нет

Экономист Лев Марголин считает, что скандал в Минздраве не приведет к каким-либо изменения в стране.

«Как начали раскручивать дело в отрасли медицины, точно так же можно было начать раскручивать дела в любых других сферах. Коррупция в Беларуси, к сожалению, растет и процветает», – сказал экономист.

По его мнению, в Беларуси нет главных условий для борьбы с коррупцией. Отсутствует рыночная экономика и свободная конкуренция. Отсутствует по большому счету свободная пресса, которая могла бы держать руку на пульсе чиновников. Управленцы во многих случаях имеют право решать вопросы на свое усмотрение и чувствуют всевластие.

«Пройдет этот коррупционный скандал, и я думаю, что даже в медицинской отрасли вряд ли что-то поменяется», – считает Лев Марголин.

Почему Лукашенко не комментирует громкие задержания медиков? Экономист полагает, что руководитель Беларуси таким образом пытается показать, что это все же не системная проблема, а нарушения со стороны одной группы.

Что касается будущего Василия Жарко, экономист полагает, что коррупционный скандал может не помешать ему остаться при должности. Чиновник уже говорил, что ничего не знал о нарушениях. И он уже достаточно давно не работал министром здравоохранения.