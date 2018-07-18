Василий Сарычев: «Шахтер» наблюдал всю эту шумиху с Марадоной, напитался обидой и «влупил»2
- 18.07.2018, 7:55
- 1,928
Солигорские футболисты жили в том же отеле, что и аргентинский гость.
Обозреватель "Вечернего Бреста", корреспондент "ПБ" в областном центре Василий Сарычев в отчете о матче предположил, откуда растут ноги у гостевой победы "Шахтера" над местным "Динамо" на глазах Диего Марадоны со счетом 3:1.
"Шахтер" поселился в том же отеле "Эрмитаж" и наблюдал всю шумиху, связанную с приездом Марадоны. Потом наблюдал на стадионе.
Немножко досадно стоять в сторонке на чужом празднике жизни. Возможно, напитавшись обидой, "Шахтер" и влупил...", — пишет автор "Вечернего Бреста".