Василий Сарычев: «Шахтер» наблюдал всю эту шумиху с Марадоной, напитался обидой и «влупил» 2 18.07.2018, 7:55

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Фото: vb.by

Солигорские футболисты жили в том же отеле, что и аргентинский гость.

Обозреватель "Вечернего Бреста", корреспондент "ПБ" в областном центре Василий Сарычев в отчете о матче предположил, откуда растут ноги у гостевой победы "Шахтера" над местным "Динамо" на глазах Диего Марадоны со счетом 3:1.

"Шахтер" поселился в том же отеле "Эрмитаж" и наблюдал всю шумиху, связанную с приездом Марадоны. Потом наблюдал на стадионе.

Немножко досадно стоять в сторонке на чужом празднике жизни. Возможно, напитавшись обидой, "Шахтер" и влупил...", — пишет автор "Вечернего Бреста".