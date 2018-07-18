«Мечтаю быть стюардессой в самолете – но работаю кондуктором в автобусе» 3 18.07.2018, 8:09

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Случчанка рассказала всю правду о поведении пассажиров городского автобуса.

Случчанка Ирина (имя изменено) работает кондуктором в слуцком автопарке уже восьмой год. Она пришла в эту профессию, поработав продавцом и поваром. Отбора на роль кондуктора не было, людей в автопарке не хватало. Брали всех подряд. Из пяти человек, что пришли вместе с ней, никто уже не работает. Кто-то не смог, кого-то уволили за выпивку, а кого-то — за финансовые нарушения, пишет «Курьер».

У Ирины среднее специальное образование повара. Она работала и по специальности, и продавцом, когда окончила курсы. Говорит, что в магазине больше работать не хочет, потому что у нее нет столько денег, чтобы платить недостачи.

Случчанка рассказала «Кур'еру», в какие неприятные ситуации она попадала на работе, сколько получает денег в месяц и как конфликты сказываются на ее здоровье.

Про обязанности

Перед тем как приступить к работе, мы три дня стажировались. Ходили за кондуктором по автобусу и учились, как «обилечивать», как заполнять «контрольку». «Контролька» — это контрольный лист, в котором мы на конечной остановке отмечаем последние три цифры оставшегося билета. Если не запишешь их или будут излишки, недостачи по кассе — выговор, лишение премии, вплоть до увольнения.

Моя основная задача как кондуктора — обилечивать пассажиров, проверять их удостоверения и проездные билеты. Штрафовать я не имею права. Если возникает конфликтная ситуация — вызываю милицию. К ним за помощью я обращалась только раз.

Про карточку

Несколько лет назад, когда я была на четвертом-пятом месяце беременности, в автобус № 3 зашли выпившие мужчина и женщина. Я подошла к ним и спросила: «Что у вас за проезд?» Женщина протянула мне банковскую карточку. Интересуюсь, через что мне ее провести. А она отвечает: «Через задницу». Я тогда предложила: «Так давай через твою, твоя же карточка».

Выпившая пассажирка стала истерить и бросаться на меня с кулаками. Я переживала, что она ударит меня в живот, и ребенок пострадает. Милиция задержала их в магазине (сейчас — это «Радуга» на «Острове»). Они устроили там кипиш.

Про ревнивых жен

Я стараюсь обходить скандалы. Но человек спокойный здесь долго не проработает, потому что у нас такой народ, которому все не нравится. Обидно, что кондукторов за людей не считают. Был случай в начале моей работы. Пассажир на просьбу предъявить удостоверение спросил у меня: «Кто ты тут такая?» И потребовал мое удостоверение. Когда ему показала, он сказал: «Иди … ». И вышел из автобуса.

Иногда ко мне пристает молодежь с желанием познакомиться. Но на работе я ухажеров отшиваю, хоть и люблю мужское внимание. Некоторые потом находят меня в соцсетях и знакомятся. В автобусе я стараюсь быть строгой, не улыбаться, чтобы женщины не приревновали ко мне своих мужей. Не хочу иметь дело с ревнивыми женами.

Про школьников

Еще одна проблема кондукторов — школьники с рюкзаками. Представьте, час пик, людей уйма, зимой еще шубы и куртки. Стоят два школьника с портфелями, и я не могу через них пройти. Прошу, чтобы они их сняли. Подбегает мама одного из них и начинает на меня орать, как это он будет рюкзак в руках держать. Я предложила ей самой помочь сыну, раз он такой слабенький. У меня же зарплата зависит от выручки. Если я не буду собирать деньги — не получу зарплату.

Делать замечания по поводу рюкзаков я стала после того, как поцарапала себе лицо об застежки портфеля школьника. Если человек мало — пожалуйста, не снимай портфель. Но если не протиснуться — будь добр, сними и не мешай другим.

«Зайцев» я ловлю редко. На последней неделе был только один непослушный пассажир. Сказал, что у него проездной, а я поверила. Во-первых, потому что стараюсь доверять людям, во-вторых, у него никогда не было проблем с проездным. А потом зашел контроль, и оказалось, что у него просроченный документ.

«Зайцы» — это, в основном, молодежь. Взрослые редко нарушают, но и такое бывает. Помню, была женщина, сидит вся в золоте, и говорит, что у нее проездной. А как зашел контроль — сразу побежала ко мне за билетом в другой конец автобуса.

Про монеты

Первое время после деноминации было сложно работать с монетами, потом привыкли. Каждый кондуктор сам решает, как их удобно у себя пристроить. Кто на магнит, кто в карман, я раскладываю по номиналу в разные пакетики. Сумки, с которыми ходим по автобусу, мы приобретаем сами. Деньги в конце первой смены отдаем в кассу на вокзале, в конце второй — диспетчеру автобусного парка, утром они отправляют их на вокзал.

Про зарплату и график

Я получаю меньше своих коллег — в среднем 330−400 рублей, потому что не работаю в выходные дни. На субботу-воскресенье я забираю ребенка из круглосуточной группы детского сада и провожу с ним время дома. То есть, если у коллег в месяц шесть выходных, то у меня восемь.

Почему нам за вредность не платят, я не знаю. Мы целый день на ногах, рано встаем на рейс, часто выслушиваем оскорбления.

В среднем я работаю 7−8 часов в день, но иногда — девять. Месячный график составляет старший диспетчер. Она старается ставить всем и популярные, и непопулярные маршруты. Мне все равно, какой у меня график. Но некоторые коллеги изучают графики других и потом выказывают свое недовольство. Конечно, все хотят работать на ходовых (прибыльных) маршрутах — «6», «3», «16» и других, а не на «2» и «4».

На каждом маршруте нужно выполнить план, он периодически меняется. Сумма зависит от сезона, погоды и продажи проездных билетов. Например, в один день я должна была собрать на «3» — 180 рублей за 8 часов, а на «14Д» — 103 рубля за 4. Если я план не выполню — не будет премии, поругают меня. Но это смешно, как я могу знать, сколько человек будет ехать сегодня на автобусе. Может, кто-то остался дома и не поехал на работу. На «3» и «14Д» я план не выполнила.

С водителями я не ругаюсь, мы с ними в хороших отношениях. Да и с ними нельзя ссориться, а то зимой в кабинку к себе не пустит погреться и в салоне будет холодно. Но была одна кондуктор, которая сильно гналась за выручкой, требовала от водителей отклониться от маршрута (например, выехать на минутку раньше), чтобы обогнать другой автобус и собрать людей на остановке. Если вдруг получалось наоборот, что ее опережали, она злилась на водителя. Сначала ее все жалели, а потом она всех достала, и ее никто не слушал.

Про плюсы и минусы работы

Мне сложно сказать, чем мне нравится моя работа, но я не вижу себя без нее. Из минусов — ранний подъем и постоянное общение с людьми, которым не угодишь. Начальство у нас строго относится ко всем конфликтам и публикациям в СМИ. К замдиректора лучше не попадать — сразу лишит премии. Раньше не так строго было, потому что людей было мало, сейчас же все серьезно.

В последнее время из-за переживаний на работе у меня стало болеть сердце, хотя раньше с ним никогда проблем не было.

Про мечту

Я мечтаю быть стюардессой в самолете, потому что ты находишься на высоте, летаешь на халяву по разным странам и зарабатываешь хорошие деньги. Но я работаю кондуктором в автобусе.