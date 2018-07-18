Лукашенко хочет усидеть на двух «Полонезах»3
- 18.07.2018, 8:33
- 1,526
Минск будет продавать вооружение обеим сторонам карабахского конфликта?
В Армении не против купить в Беларуси реактивную систему залпового огня «Полонез», способную издалека за минуты уничтожить целый город. Ведь белорусские власти уже передали «Полонезы» азербайджанцам, с которыми у армян продолжается война. Насколько возможно, что Минск будет продавать вооружение обеим сторонам?
Подробности смотрите в видеосюжете «Белсата».