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Лукашенко хочет усидеть на двух «Полонезах»

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  • 18.07.2018, 8:33
  • 1,526

Минск будет продавать вооружение обеим сторонам карабахского конфликта?

В Армении не против купить в Беларуси реактивную систему залпового огня «Полонез», способную издалека за минуты уничтожить целый город. Ведь белорусские власти уже передали «Полонезы» азербайджанцам, с которыми у армян продолжается война. Насколько возможно, что Минск будет продавать вооружение обеим сторонам?

Подробности смотрите в видеосюжете «Белсата».


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