«Лента.ру»: Белорусы нарекли Суворова палачом и превратили в вампира 13 18.07.2018, 8:49

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Фото: by24.org

Ведущее российское СМИ оценило акцию белорусских патриотов.

В белорусском городе Кобрин активисты разместили на стенах военно-исторического музея имени Александра Суворова плакат, в котором полководец назван палачом и изображен в виде вампира. Российское издание «Лента.ру» написало об этой акции.

«Его войска отобрали у белорусов cвободу. Жители Кобрина стали личными рабами Суворова», — полагают авторы плаката. Кроме того, они считают, что прославление палача является позором.

Фото: by24.org

Один из авторов изображения сообщил «Хартии 97», что «целью данной акции было показать истинное лицо и зловещую роль в истории Беларуси «великого генералиссимуса».

Музей размещается в доме 1790 года постройки, переданном в пользование русскому полководцу после подавления им восстания Тадеуша Костюшко в 1794 году.