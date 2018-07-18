Третий потоп на Революционной: кадры из жизни «минской Венеции» 6 18.07.2018, 9:05

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Фото twitter.com/112by

Судя по всему, центр столицы заливать будет постоянно.

После весенней жары и июньской засухи в Беларусь пришел сезон дождей.

В общем, шах и мат, атеисты: чиновники помолились о дожде — чиновники получили дождь. Но последние ливни мало походят на грибную изморось: сначала затопило Брест, а теперь — уже несколько дней кряду — и Минск. И вот как-то так получилось, что разгул стихии совпал с открытием Комсомольской и Революционной улиц после дорогущей реконструкции (по некоторым данным, потрачено не меньше миллиона долларов), пишет kyky.org.

Вчера, 16 июля, Революционная плавала. И если бы только просто улица, то это было бы полбеды. В летнюю грозу можно и босиком по мостовой пробежаться, и посмотреть из арки на ливень, пускай промокнув до нитки. Но это хорошо, когда ты прохожий, тебе 20 лет и твой бизнес не тонет. В буквальном смысле этого слова. Хотя раньше — до того, как «Минская спадчина» полезла с реконструкцией — такого не было. Видео и фото из салона «Сороки» вчера растекалось по байнету с неудержимостью потоков дождевой воды, которые залили его холл.

Ксения Федорова, владелец салона, рассказала, что ситуация патовая: судя по всему, заливать будет постоянно. Все, что можно сделать, уже сделано: мешки с песком куплены, телефон МЧС добавлен в избранные, письма в исполком и «Спадчину» написаны, акт об ущербе составлен. Остается только ждать очередного дождя. Но в «Сороках» к нему почти готовы: даже закупили резиновых уточек. Сегодня они уже и пригодились — стихия ударила второй день подряд.

Фото: Ксения Фёдорова

Самая большая проблема, говорит Ксения, это необходимость выяснять причины скопления воды в этом месте. То есть вроде бы все всем понятно, но ответственная за такой ремонт организация и ее директор хитро молчат, хотя определенно что-то знают. Но в итоге все равно обязательно нужна экспертиза. Делать ее будут, естественно, за бюджетные деньги. Переделывать все — тоже за бюджетные.

Топит не только «Сорок», но и почти все заведения в этом месте. Люди строят баррикады, «Минская спадчина» кому-то привозит мешки с песком, урны (новенькие) тоже идут на дамбы. Люди борются с водой своими силами.

Что говорит Александр Кохан, директор «Минской спадчыны»

По его словам, специалисты провели обследование и телеинспекцию сетей, пишет TUT.BY. Сети ливневой канализации, которые были выполнены в ходе реконструкции улиц, а также те, что мы не затрагивали во время реконструкции, находятся в рабочем состоянии. Они свою функцию выполняют, каких-то засоров или закупорки там нет. Напомним, после первого ливня оказалось, что ливневка даже не имеет выхода в коллектор — бетонную стенку щелевика резали на месте.

А затопления происходят потому, что именно в этом месте с потоком воды не справляется коллектор, который находится под землей. Судя по заявлениям чиновника, это просто фатальное совпадение: ведь раньше все было нормально. Сейчас проектировщики хотят установить поверхностные щелевики, чтобы от этой низкой точки увести воду в большой коллектор на Немиге. Это решение и пропускная способность щелевиков уже просчитыается, рассказал Кохан. На выполнение этих работ понадобится две-три недели.